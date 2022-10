Un pacto por Ferrol

O debate sobre o proxecto de orzamentos do Estado, para o 2023 en Ferrol, ante a inminencia das próximas municipais de maio, está a resultar unha posta en escena por parte da oposición máis que previsible.



Pero, as cifras son as cifras. A proposta de orzamentos xerais de Pedro Sánchez (sen incluír as partidas para Navantia) é cinco veces superior aos de Rajoy. A maiores o Ministerio de Fomento é hoxe o principal inversor urbanístico na cidade, como mostra a remodelación das Pías.



Que dicir do líder local da dereita atrapado, polo seu medo a perder votos en favor de Vox, se sae do mantra ese de “que malos son os socialistas”. O que xa é de nota, é a acusación do Podemos estatal polo incremento do gasto militar ao PSOE, cando a principal beneficiaria é Navantia. No BNG, cun único deputado, pretenden xogar a facer oposición ao PSOE en Madrid, a pesar da perigosa alianza de Feijoo con Abascal e os seus ultras.



Evidentemente, Ferrol necesita máis investimento. Pero, somos consciente de ter unha cidade de só 60.000 habitantes? Un goberno local socialista en minoría, fagocitado pola suma nos plenos da “gran coalición” tripartita? Non sería moito mellor para a cidadanía un gran pacto por Ferrol? Un cre que si.