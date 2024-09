El actual Archivo Municipal se halla desbordado de documentos que se han ido acumulando a lo largo de nuestra historia, a lo que se suma la falta de personal. Muchos de esos documentos son únicos en su género. No hay copia, entonces no había fotocopiadora, se hacían a mano y el escribano de turno era el encargado de dar a conocer todo lo referente al desarrollo y su problemática de las incidencias habidas de importancia para la ciudad. Su relación con todo el desarrollo de la historia, hay que buscarlo en esos legajos, para conocer nuestra historia de primera mano.



¿Tiene la ciudad coruñesa, otro lugar más apropiado para instalar el nuevo Archivo Municipal? Claro que sí, el más idóneo, es el edificio de los antiguos Correos de Indias, más tarde cuartel de las tropas napoleónicas en nuestra ciudad en 1809, luego, Real Fábrica de Tabacos que duró hasta su cierre en el año 2002. Pasando a manos municipales, donde se instala la Sede Judicial en el 2015, quedando una extensión a disposición del Municipio para Archivo Municipal, pensado en un principio en su traslado, al quedar el actual de la sede de la antigua Delegación de Hacienda de Durán Loriga, pequeño, para albergar tal cantidad de documentos, como guarda en este instante y no disponer de espacio material para más documentos originales como los que atesora y únicos en la mayoría de los casos.



Si no se hace y se prepara aquel espacio yelmo de la Fábrica de Tabacos cabe la posibilidad, de que, muchos documentos padezcan el mal del tiempo transcurrido y no se puedan consultar, como acontece hoy en día con varios legajos de los Libros Municipales. Imposible abrirlos, debido a su mala conservación al paso del tiempo, al igual que otro de los mismos, desaparecido para la historia, como es el legajo del año de 1589, que no existe y otros muchos documentos que ya no se pueden estudiar, debido a las malas condiciones en que se hallan.



El tiempo y su acumulación, son el enemigo principal de los legajos de nuestra historia, los conservamos para que las futuras generaciones puedan estudiarlos o los perdemos para siempre. Esto sería imperdonable para los regidores de la ciudad. Alguna obra en curso en la ciudad, puede esperar, el Archivo, para la custodia de sus documentos, no puede hacerlo, no se puede esperar más a tomar una decisión tan vital, para el conocimiento de nuestro pasado. Dando un paso para que el nuevo Archivo Municipal, sea una realidad, cuanto más se tarde, más documentos, se irán perdiendo por el camino.



Todo documento que no se pueda ver, leer y entender por efecto del tiempo, al borrar su tinta, debido a la humedad y la carbonización de algunos de esos documentos, es una pérdida irreparable para la ciudad y puedo dar fe de ello, que he pasado muchos años de mi vida, estudiando los documentos del Archivo Municipal y sé cómo están muchos de ellos. La cosa irá empeorando a medida que la dejadez persista en salvar los legajos que están en mal estado o su mal comience a hacer mella en ellos. No existe varita mágica para conservarlos, solo unas instalaciones adecuadas y bien ventiladas, con todos los detalles que sean precisos. Solo así, en un amplio espacio, se mantendrán en condiciones de ser estudiados y consultados. De lo contrario, la degradación por acumulación no tardará en actuar y muchos de ellos se perderán para siempre.



El Ayuntamiento y sus regidores deben actuar con premura en pos de la salvación de nuestros legajos históricos. De su pérdida serán responsables ante la historia. Darle un buen uso a esos 3.000 metros cuadrados que esperan a que el Archivo renazca de sus cenizas es la mejor opción. Su demora solo perjudica que el mal siga su curso. Los partidos políticos que se asientan en el Municipio deben tomar conciencia clara de lo que esto supone para nuestra historia colectiva y su conservación en esencial para las generaciones actuales y las que nos han de sobrevenir.