Miña negra sombra VIII

Non parecía razoable tanto interese en conservar no poder do Concello un parque de vivendas que, segundo os partidarios da Negra Sombra só lle daban perdas, ata que, o 23 de Outubro de 1997, o xornal “O Faro de Vigo” publicaba en grandes letras a noticia: “Ferrol autoriza el mayor derribo de viviendas de Galicia para construir un barrio nuevo”. O comentario anunciaba que o proxecto xa estaba deseñado, o prazo de realización estaba arredor dos dez anos e que, o investimento aproximábase aos 300.000 millóns de pesetas. A nova causou impresión na cidade e grande alarma nos veciños das “casas baratas”, mentres había unha enorme alegría entre os da Negra Sombra, que comentaban eufóricos: ”Hai diñeiro para todos”. A cousa estaba tan adiantada que xa tiñan feita unha maqueta que foi presentada en varios locais, e informaban do traslado dos veciños durante os dez anos, para volver despois ás novas vivendas . E a isto engadiuse o cambio de opinión do presidente da asociación “El Pilar”, antes contrario a esa radical solución e que, segundo despois se soubo, ía ser nomeado “administrador” do novo barrio.