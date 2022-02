Mil euros, mil

Mil euros. Esta ha sido la última batalla de la Vicepresidenta Díaz: aumentar a mil euros el salario mínimo en España. Pero a lo que parece hay empresarios que aseguran que una subida de treinta y cinco euros les llevará a no poder contratar amén de despedir.





A mí me gustaría que durante algunos meses quienes claman contra esta subida no percibieran más remuneración que mil euros. Si, me gustaría ver cómo se las arreglan para vivir.





Pagar hipoteca o alquiler, el colegio, la luz, el gas, el transporte, la comida. Y todo con mil euros. Si ellos, los que se oponen a la subida, son capaces de subsistir con mil euros que nos lo cuenten.





En estos años de crisis es curioso ver como suben las “primas” y las indemnizaciones millonarias para los ejecutivos que están en primera línea en bancos y empresas mientras que para el resto de los ciudadanos las dificultades para llegar a fin de mes han ido creciendo día a día.





El empeño de Yolanda Díaz de añadir treinta y cinco euros más el salario mínimo es lo menos que se puede esperar de un gobierno que se dice de izquierdas que, por cierto, ha estado más preocupado en otras cosas, que realmente en los problemas reales de la sociedad.





Resulta indignante, tan insolidario y si me apuran inmoral, que haya quienes se resisten a una subida salarial de treinta y cinco euros que esos mismos deberían someterse a la experiencia de vivir con mil euros.





No sé como no se les cae la cara de vergüenza.





En realidad hay quienes creen que tienen derechos que no tenemos el resto de los ciudadanos. Que si ellos ganan más es porque lo merecen mientras que el resto somos carne de cañón, y debemos de aceptar lo que nos dan. Pues no.





La subida del salario mínimo es una necesidad.Como la vicepresidenta Díaz ha demostrado que es una corredora de fondo que suele ganar, ha ganado esta batalla.





Y ya digo, los que se oponen que den ejemplo y durante unos meses vivan ellos con mil euros. Que bien les vendría que se vieran abocados a no poder disponer de ni un euro más de esos mil euros.