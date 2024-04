Médicos con 72 años

Sigo creyendo, lo mismo que cuando cursaba la licenciatura de Medicina, que la de médico es una profesión vocacional y de servicio. Los profesionales que están en contacto con los pacientes en centros de salud, ambulatorios u hospitales, tienen que irse adaptando a las demandas que les presentan, algo que se va adquiriendo a lo largo de los años de experiencia profesional. Un camino inicial de aprendizaje y conocimientos que tardan once años en finalizar, entre los estudios de la Facultad y la especialidad como MIR.



Estas reflexiones vienen a cuento motivadas a que en los últimos tiempos se abrió de nuevo el debate de si los médicos podrían seguir ejerciendo en la Sanidad pública su trabajo hasta los 72 años. En la actualidad pueden hacerlo, con petición personal de prórrogas y reconocimientos anuales, hasta cumplir los 70 años. Una decisión que es personal y voluntaria, pero que ha levantado controversia entre los que no son partidarios de prolongar el trabajo facultativo más allá de los 65 años de la edad de jubilación establecida de modo general.



No prolongar el trabajo facultativo hasta los 72 años es una decisión que hizo pública la actual ministra de Sanidad, modificando el acuerdo que se había alcanzado con su antecesor y que en su día fuera refrendado por organizaciones profesionales.



He hablado con médicos que quieren continuar desempeñando su labor asistencial después de la edad a la fue fueron topados por el Ministerio de Sanidad. “Creo que me encuentro capacitado para desarrollar mi trabajo”, me dicen casi al unísono y se sienten valorados por sus pacientes. También me puntualizan que la sociedad precisa de los médicos y que en muchas especialidades escasean. Desmienten que se quieran aferrar el puesto y que no dejan paso a las nuevas generaciones. Sobre este particular me señalan que la sociedad precisa de los facultativos y que existen plazas por cubrir ante la escasez de peticiones de los nuevos médicos.



Me voy a centrar en la especialidad que más directamente me afecta por mi edad: el médico de familia o de atención primaria. Hay una falta real de profesionales y en los próximos años se van a jubilar un buen número de ellos que trabajan en la comunidad autónoma. Su relevo en verdad es difícil. Se trata de una especialidad que no es muy escogida por parte de los que acabaron la carrera y se presentaron a las pruebas de MIR, esas que va a marcar su vida y su futuro en los próximos cuatro años. Y confirmo el dato señalando que en la presente convocatoria de los 900 que aprobaron y escogieron especialidad en la que se van a formar tan solo 9 de ellos, en todo el territorio nacional, se inclinaron por la especialidad de médico de familia. Un dato más que elocuente de que es preciso adoptar soluciones, en este caso políticas, para que los buenos profesionales que vienen ejerciendo desde hace muchos años en el primer nivel de la atención sanitaria puedan seguir en sus puestos de trabajo hasta los 72 años.



Me declaro defensor de que los que quieran permanecer ejerciendo después de la edad topada y demuestren la capacidad funcional para desarrollar su trabajo, puedan seguir atendiendo a los miles de personas que integran los cupos de los médicos de familia .Sería bueno que en el Ministerio de Sanidad se escuchara lo que piensan los responsables sanitarios de Galicia que se muestran partidarios de que los facultativos puedan seguir ejerciendo hasta los 72 años superando los preceptivos controles y que la autorización tenga vigencia anual. Todos saldríamos ganando.