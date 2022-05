Madure, por favor

En Ferrol hai quen desde a política local segue a vivir nun perpetuo día da marmota. Se non como cualificar as recentes palabras dos dirixentes da dereita local que volven a choricar co aparcadoiro na praza de Armas. Iso si, ocultando que este poderíalle ter custado ao Concello uns seis millóns de euros e, para amortizalo, unha área comercial xusto encima. Revisen as hemerotecas radiofónicas e as opinións dos técnicos.



Sería axeitado deixar de estar á espera coa primeira ocorrencia. Se a oposición leva tres anos a velas vir, non é de recibo. Deberan deixar de provocar este ruído nesta torpe precampaña. Ferrol necesita da competencia propositiva das súas forzas políticas. Crezan, fáganse maiores e maduren por favor. Igual deberan comezar por preguntar nas rúas hoxe peonís polas obras. Igual saberían que, sen coches e sen tráfico, aumentaron as visitas aos escaparates e as compras dos consumidores.