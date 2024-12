La imparcialidad de los jueces

e sorprende la escasa importancia dada a la irrupción de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general para clonar su celular y sus equipos informáticos, y poner los datos volcados en manos del Tribunal Supremo. Es decir, con la excusa de averiguar responsabilidades en la filtración de un documento relacionado con el novio de la presidenta autonómica de Madrid, el TS tiene ahora toda la información de todas las investigaciones en curso por parte de todas las fiscalías de España, un material altamente sensible que puede ser filtrado para arruinar investigaciones molestas o para seguir alimentando la guerra judicial contra Pedro Sánchez. Me gustaría creer que todos los jueces son imparciales en su trabajo y que ninguno coopera en los tejemanejes judiciales del PP, pero me asalta la sospecha de que una parte del aparato judicial es hoy una amenaza creíble para el Estado de Derecho.