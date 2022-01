Feliz año 2022 “Sí”

s el momento de colgar los calendarios del año, todos nos desean lo mismo “Feliz Año”, pero en cada familia la felicidad vendrá por un camino diferente.



Los de Navantia- Ferrol tendrán Feliz Año 2022 “SI” en marzo comienzan a trabajar, desde mayo se quedaron sin carga de trabajo en obra nueva. Después de esperar por las fragatas cuatro años, el nuevo presidente, Ricardo Domínguez, así lo prometió hace tres meses, además anunció algo muy importante, que introducían novedades necesarias para ponerse al día y hacer material (de control y de guerra) más eficiente, por ejemplo “un sistema robotizado de cambio de herramientas y siete cabezales intercambiables para abordar mecanizados de gran complejidad, manteniendo un gran nivel de flexibilidad y de arranque de viruta”. El encargo se refiere a las fragatas F-110 para la Armada española. ¡Qué alegría! Si así ocurre, eso moverá a la ciudad barrio por barrio, mejorándolos.



Feliz Año 2022 “SI” los que vienen a trabajar a Ferrol desde la Coruña, o salen de Ferrol para ir a la capital, disponen de un medio público, un tren de cercanías que lo haga en 40 minutos. No hay duda de que cara al futuro terminarán haciéndolo, porque es lo lógico.



Nada felices serán los que han ido a ver a la familia de aquellos que ( hace 62 años trabajaban en la BAZAN y se fueron a trabajar a Vigo), han tenido que pagar cuatro peajes por la Autopista A-9 que suman ya más de 20 euros de ida, y otros tantos al regreso.



Feliz Año 2022 “SI” los que fueron contagiados por el COVID y se encuentran en cuidados intensivos, tienen la suerte de poder regresar pronto a sus casas, y recuperarse totalmente. Nada felices serán las madres que tienen los hijos y/o marido formando parte de la pandemia, o los nietos que vieron morir a los abuelos.



Feliz Año 2022 “SI” después de dos años trabajando en la misma empresa consiguen que les hagan un contrato fijo; o los que sienten que los van a mandar a casa porque la empresa no resucita y han encontrado otra oportunidad.



Feliz Año 2022 “Si” a aquellos barrios que les han prometido “humanizar” y romper la barreras, los van a ver lo más pronto posible, p.e. el puente que hay que subir para ir de Caranza al Bertón, eliminarlo y poder ir andando, casi en línea recta del conservatorio hasta Odeón, haciendo un bonito paseo de poco más de un kilómetro.



Feliz Año 2022 “SI” los rusos no mueven un dedo y los EEUU hacen lo mismo. En el momento actual hay cierto temor porque las ambiciones aumentan y siempre han sido el motor que provocó las guerras y las sostuvo. Rusia fue un imperio muchos años y algunos políticos anteriores y actuales piensan todavía en convertirse en emperadores, recordemos que España también fue un Imperio inmenso en el siglo XVI con Carlos V de Alemania y Iº de España, si se nos ocurriera recuperarlo ya nos pararían los pies todo centro-Europa y parte de Asia. En Rusia los zares van del siglo XVI a comienzos del siglo XX, con la revolución de los bolcheviques se convierte en una Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la fuerza mayor es la República de Rusia (donde está la capital) desde ahí manejan todo el resto. En noviembre de 1989 “cayó el muro de Berlín”, era el final de lo que había sido un país “poderoso” y enfrentado ( guerra fría) a los EEUU y sus adláteres. Al deshacerse la Unión, algunas repúblicas se sintieron libres, y las más cercanas a Europa, Bielorrusia (hoy Belarús), Ucrania y Moldavia desarrollando acuerdos con los europeos. Cosa que le parece muy mal al Gobierno de Rusia y por ende, de 85 “sujetos federados” que constituyen la Federación de Rusia creada en 1991, es el país más extenso del mundo, dispone de 11 zonas horarias, posee las mayores reservas de recursos forestales, pero ocupa el puesto noveno en población total, sólo 147 millones de habitantes.



Cuando se constituyó la Organización de los EEUU (ONU) toda la zona de euro-rusia estaba representada desde 1945 por la URSS, Ucrania y Belorrusia, se entiende que estas dos repúblicas eran libres. Ucrania era bastante popular en Europa se le conocía como el “granero de Europa” por el trigo que exportaba.



En 1953 ocurren dos hechos importantes, muere Stalin que era odiado por propios y extraños y la URSS se abre a la diplomacia incluso con los EEUU. El otro se refiere a los tres acuerdos firmados en Madrid con los EEUU por la Dictadura de Franco, para poder montar en tierra peninsular decenas de bases militares. Muerto F. Franco, se cerraron la mayoría de las bases, pero aún queda alguna, las bases son objeto a eliminar por el enemigo en caso de guerra.



En el año 2008 se habla de integrar a Ucrania en la OTAN, sintió muy mal en Moscú, no se consigue. Seis años después, 2014, se produjo que dos “sujetos federales” de zonas estratégicas, la República de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol, se adhirieron a la república de Rusia.



Visto lo cual, será Feliz Año 2022, SI llegan a un acuerdo la OTAN y Rusia, para evitar la violencia y al menos “Virgencita que quedemos como estamos”.