Dous apagóns

Estes días atrás unha parte do barrio da Magdalena, da rúa da Igrexa e do entorno do Cantón e do Callao, quedaron por varias horas a escuras. Non unha, senón dúas veces. E todo, porque a compañía eléctrica interpelada está a dar un servizo ineficiente. Claro, para a cidadanía. Supoño que estirar a vida útil dunha vella instalación, que xa non cumpre cos cánones modernos, é un éxito de rendibilidade. Pero, nestes tempos non ten escusa o acontecido.



Sorprende a falta de empatía e máis cando levamos uns anos no que todo o que ten que ver co sector enerxético está no ollo do furacán. Deixar durante horas aos veciños, á hostalería e ao comercio ferrolá a dúas velas, acaso non merece unha compensación económica? E das perdas por ter o negocios pechados pola falta de luz, dos custes financeiros e laborais, non deben ser resarcidas? Só se hai electrodomésticos danados? En fin.



Nin sequera os comerciantes, hostaleiros e fogares afectados merecen unha desculpa por parte da compañía eléctrica? Acaso a zona da cidade de Ferrol afectada, non merece unha nova instalación adecuada ás necesidades? E xa saben o dito: non hai dúas sen tres. Así que botemos os dados da sorte e que non haxa un novo apagón.