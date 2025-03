Día y noche del jueves 13

El pasado jueves el ex-alcalde Ángel Mato se reunió en Madrid con la ministra de Defensa, acordándose que para el próximo mes de junio se firmará el contrato de un nuevo buque que dará cuatro años más de trabajo para el astillero ferrolano. Ese mismo día supimos que nuestro gobierno local venderá al Racing todo el suelo industrial que posee, 120.000 metros cuadrados en Mandiá, para que construya su ciudad deportiva. PSOE y PP proclaman la necesidad de aumentar el empleo en nuestra ciudad, pero como parece que a uno se le ha hecho de noche y no encuentra el camino, yo ya he sacado mis propias conclusiones. Por cierto, también supimos ese mismo jueves 13 que, como quien no quiere la cosa, el Baxi Ferrol jugará la final de la Eurocup frente al Villeneuve d’Ascq. Felicidades al club, a las jugadoras y a su entrenador Lino López, su mejor fichaje. Día y noche en la política y en el deporte.