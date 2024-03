Demasiado viejo para vivir

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad madrileña, ha declarado en el parlamento regional que redactó el protocolo para no ingresar en los hospitales a 7.291 personas que vivían en residencias porque eran demasiado viejos, estaban demasiado enfermos, y por lo tanto todos iban a morir. Yo creo que con el internamiento hubiera sobrevivido una parte y el resto habría recibido cuidados paliativos para morir en paz, que es lo que todos los hijos queremos y lo que no ocurrió en la soledad de sus habitaciones. Algo así debió pensar Alberto Reyero Zubiri, el consejero autonómico que dimitió para estar en paz con su conciencia. Más que atrevidas, las declaraciones de la presidenta madrileña me parecen despiadadas, propias de una seguidora nietzscheana de la eugenesia social. En otro país europeo ya se habría llevado a juicio a esta mujer, pero no tengo certeza de que eso vaya a pasar aquí.