La cuestión de la emigración-inmigración

Claro que no es fácil ponerse todos de acuerdo en un tema de cierta importancia, ni siquiera



en la propia familia, ni en la comunidad de propietarios o junta de montes, por ejemplo. Ya no digamos entre los partidos políticos como ahora mismo aquí en España. Y no digamos en bloques de naciones como la Unión Europea, la ONU, las norteamericanas, etc. Conocemos, por tanto, de esas grandes controversias y múltiples apreciaciones sobre un mismo tema a tratar para llegar a un acuerdo. Y es sabido también que cuanto más complejo y dificultoso sea el conflicto o problema a resolver, más mérito acabará teniendo su victoriosa consecución; como en todo. Está demostrado, asimismo, que ya de milenios o siglos atrás, allí donde se produjo emigración y mal vivir por la miseria, la pobreza, la falta de medios..., cuando se consiguió mejorar o superar aquellas carencias, su emigración se detuvo e incluso llegó a ser tierra de acogida a otros pueblos: algunos puntos del Asia próxima, del Asia oriental y la URSS, países centro-sudamericanos, hasta la misma Inglaterra o aquí mismo España. Y de tal modo y manera se puede llevar a cabo esa ingente transformación, esa cristalización de lo que podía parecer inalcanzable que, si echásemos cuentas, observaríamos en la mayoría de los casos, que sale mucho más cara la suma de pérdida de vidas humanas, sufrimiento de las avalanchas o las hordas que buscan sueños inalcanzables, el costo, (actualmente), de lo que se llevan las mafias, la suma de ingentes ayudas que son pan para hoy y hambre para mañana, el dispendio y despilfarro en el intento de reubicaciones siempre forzosas y difíciles..., que, lo que necesariamente se habrá de tener en cuenta a todos los efectos y desde luego a los que me parecen de elementales lógica y posibilidad: Llevar el remedio al origen del problema.



Siendo lamentable y creo que de falta de una visión amplia y profunda del tema que nos ocupa, por parte de muchas naciones, que cada una patalee y desbarre a su manera, cuando lo que se tiene que hacer en concierto de naciones, bien el llamado mundo del norte o el mundo entero, es estudiar planes de actuación, materializar los mismos, descubrir y ver formas y oportunidad de inversiones en ese ámbito a desarrollar, etc., etc., todo ello con la implicación y cooperación que le sea posible de cada pueblo o región a considerar. Y ello, honestamente, creo que daría un resultado notablemente más positivo que seguir dando palos de ciego, sin cabeza ni corazón.



No me canso de repetirlo: Equipos técnicos de buena voluntad, tienen que introducirse y estudiar “el meollo” de cada Zona, bien sea la Etiopía, la Mauritania o fueren en su día nuestras Hurdes... Aquellos asentamientos no susceptibles de supervivencia, habría que reubicarlos lo más en su proximidad y su ambiente, etc., posibles para evitar traumas y, al contrario, proporcionar satisfacciones a sus autóctonos. Explotaciones en desierto, en tierra, agua,..., donde centenares de recursos se producirían de modo inmediato, a rendir utilidades de subsistencia, educación, formación y hasta ocio. Así se haga