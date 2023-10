Yo sí me creo a Junqueras y a Puigdemont

Después de la amnistía habrá un referéndum, consulta o similar en Cataluña tal y como anuncian Junqueras, por un lado, y Puigdemont por otro? Pues yo creo que si Pedro Sánchez necesita sus votos, será más que probable. ¿Eso significa que doy más credibilidad a Junqueras-Puigdemont que a lo que diga el propio Pedro Sánchez y su corte? Desde luego que sí.



De ahí que el presidente, sus ministros y los dirigentes del PSOE se muestren tan agresivos con quienes se atreven a señalar ese futuro. Un ejemplo: desde El Socialista califican de “fantasma político” a Societat Civil Catalana. .



Pienso que ya les gustaría a los dirigentes del PSOE que Societat Civil fuera un espejismo o un fantasma. Pero es real como la vida misma y eso en el PSOE provoca una inmensa incomodidad porque Societat Civil es el espejo que les devuelve la imagen de sus miserias.



En 2017, poco después de la “intentona” de los partidos independentistas catalanes contra la Constitución, se celebró una gran manifestación en Barcelona a la que asistieron entre otros Josep Borrell, Salvador Illa, Celestino Corbacho... En el 2019 se celebró otra manifestación auspiciada por Societat Civil Catalana en la que estuvieron presentes José Luis Ábalos, entonces superministro, y el actual titular de Cultura, el señor Iceta.



¿Ha cambiado su discurso Societat Civil Catalana? No. Los que han cambiado son los dirigentes socialistas con Pedro Sánchez a la cabeza que no se les mueve ni una pestaña para desdecirse de lo que ha dicho el día anterior.



Poco antes de las últimas elecciones del 23 de julio, el propio Pedro Sánchez aseguraba que no habría amnistía para quienes organizaron el “proces” ni para el “huido” Puigdemont. Y lo mismo que su jefe dijeron ministros, dirigentes del PSOE, y hasta el apuntador. Así que muchos ciudadanos confiaron en lo que decían y les votaron y a la vista está de qué piensan hacer con esos votos: todo lo contrario de lo que habían asegurado.



Pero ya el colmo es que califiquen de “fascistas”, “fantasmas” “alborotadores” etc, etc, etc, a quienes defienden la Constitución por un lado, o simplemente creen que el fin, en este caso que Pedro Sánchez sea Presidente, no justifica los medios: una amnistía en el que el Estado pida “perdón” a quienes se saltaron la ley dividiendo a la sociedad catalana y colocando a nuestro país en una crisis institucional inusitada. Pero pelillos a la mar, Pedro Sánchez, con la inestimable colaboración de José Luis Rodriguez Zapatero, nos quieren convencer que su cambio de opinión se debe a que después de la amnistía, Puigdemont, Junqueras y compañía van a guardarse en el bolsillo sus reivindicaciones de independencia y van a aceptar pacíficamente las reglas de juego de nuestra democracia.



Y no es que el resto no queramos creerles, es que sencillamente los dirigentes de ERC y Junts no están engañando a nadie sino diciendo alto y claro que no renuncian a nada y que si ayer hubo indultos y modificación de la ley para acabar con el delito de sedición, mañana habrá amnistía, y pasado referéndum de autodeterminación.