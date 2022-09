El convenio con Defensa

El resumen básico sobre el Convenio de Defensa en Ferrol es el siguiente. Ferrol en Común y BNG quieren la entrega gratuita de las instalaciones desafectadas, algo que Defensa rechaza y rechazará. Por el contrario, el PP y el PSOE no tienen problemas en abonar 420.000 €, habida cuenta del enorme patrimonio que pasará a manos del concello. Como el Plan de Usos de los dos partidos mayoritarios es muy parecido, el actual alcalde (Ángel Mato) ha terminado por aceptar el del PP, lo que no deja de ser un movimiento que descoloca por novedoso, pero que es el único que puede romper un bloqueo que ya dura quince años, y que perjudica a Ferrol en general y al barrio de A Magdalena en particular. Soy optimista, porque no puedo ni debo imaginarme a JM Rey Varela ordenando a los suyos, que voten en contra del asunto pendiente más importante de todos aquellos en los que el concello tiene la llave.