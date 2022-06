El carajal que encontraremos el lunes

Existe un viejo chiste inglés en el que alguien le cuenta al flemático ‘gentleman’ un viernes que su fábrica está ardiendo por los cuatro costados. “¿Qué disgusto me voy a llevar el lunes!”, replica el ‘gentleman’. Así, el lunes nos llevaremos varios disgustos que hemos aparcado porque, claro, en campaña electoral no conviene ni abrir demasiados cajones ni distraer los ánimos del votante, andaluz o de donde sea. Ni tampoco conviene distraer la atención de los medios, volcados en las últimas ‘boutades’ de una campaña cuyo resultado final en las urnas se sospecha.





Y así, claro, ni ‘Pegasus’, que sigue sin explicarse, ni cuarta vacuna para todos –lo dijo la ministra de Sanidad y fue prontamente desmentida... por el Ministerio de Sanidad–. Un carajal de todos los diablos, más difícil de entender que el mecanismo que hace subir el precio de la luz. Nada: lo que importa es por cuánto ganará Juanma Moreno y por cuánto perderá Juan Espadas, con todo lo que ello signifique para sus respectivos jefes políticos. Pero ¿seguro que es eso lo que apasiona a los ciudadanos, lo contentos o lo infelices que se puedan sentir los jefes políticos en función de lo que digan las urnas?





Lo demás, incluyendo las negras perspectivas para la economía en el otoño, queda para el ‘vuelva usted mañana’. O el lunes. En el piso de abajo de la actualidad colean la imputación de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. O la pretensión, quizá inconstitucional, del Gobierno de forzar el nombramiento de ‘sus’ dos magistrados del Tribunal Constitucional -ya verá usted la que se va a armar si sigue adelante con esta pretensión--. Incluso hemos colocado en página par lo que pueda ocurrir con las elecciones francesas este domingo, olvidando que, cuando Francia estornuda, su vecino del sur agarra un inmenso resfriado.





Todo, todo aguarda su turno para después de la gran catarsis de este domingo. Pocas veces unas elecciones autonómicas, aunque se intuya el resultado desde hace semanas, han acaparado tanta atención y han hecho olvidar tantos problemas subyacentes. Y, así, hemos situado el ‘Vox o no Vox, esa es la cuestión’, en el centro de nuestras prioridades inmediatas. Y no debería estar ahí: si al PSOE le preocupa que Vox pueda vicepresidir una autonomía como la andaluza, bien podría llegar a un pacto para que gobierne el más votado, que no dejaría de ser lo más lógico si no fuese por lo que he dicho: que este país es un carajal.