Cantar “da ialma”

C on este sugerente título la soprano Susana de Lorenzo acaba de impresionar en el concierto que tuvo lugar en la Iglesia de los Capuchinos de A Coruña. Un evento solidario para contribuir en lo posible a los daños que sufre la Comunidad Valenciana. Junto a ella, con su voz fresca y transparente, estuvieron la actriz y rapsoda Misticana, interpretando con su oratoria los hermosos textos seleccionados para el repertorio, profundizando así en el contenido poético; y también el artista multidisciplinar Jesús ArtÉxtasis, esta vez con “Stereo Logos”. El reconocido tenor Pablo Carballido facilitó el acto anunciado bajo el lema “Si vis pacem, para Animan” –si quieres la paz, prepara el alma–, iniciándose las melodías “a capella” acompañadas por la misma intérprete tan solo con el arpa de cristal y el cuenco tibetano. Primero el “Epitafio de Seikilos”, la “canción más antigua del mundo”, ya que este canto funerario es uno de los poquísimos de los que se recuperaron letra y música –en notación alfabética– de la antigua Grecia, remontándose su lejana procedencia al siglo II a.C. y en el que paradójicamente se celebra la vida: “mientras vivas, brilla, no sufras por nada en absoluto. La vida dura poco y el tiempo exige su tributo”; para continuar con la cantiga medieval de Martín Códax “Ondas do mar de Vigo”. Mención especial para “O Virtus Sapientae”, por su belleza y por ser creada también en el medievo por una mujer –excepciones que confirman la regla–, Hildegard von Bringen, conocida como “La sibila del Rin”. Siguió el recorrido con la obra rescatada del Libro Vermell de Montserrat, “Mariam, Materm Virginem”, el “Cantar del Alma” de San Juan de la Cruz y “Caritas abundant”, nuevamente de “la sibila”. El himno de santo Tomás de Aquino, “Pange Lingua” y el “Salve, Regina”, pusieron final a este concierto que esperamos pronto pueda escucharse en Ferrol.