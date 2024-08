Burocracia de los c...

Me permitirán que no dé más detalles sobre esta experiencia. Tramité una solicitud el 16 de enero de este año y me responden el 22 de julio accediendo a mi petición, pero para saber si estoy de acuerdo en que me concedan lo que pido, algo que parece obvio al más común de los mortales, no les basta con que se lo confirme con un vulgar e-mail, y tengo que entrar en una dirección electrónica. Para hacerlo tengo que descargar una APP para recibir un PIM y poder escanear un código QR, y después encomendarme al altísimo con lo que me encuentre. Si no lo hago antes del 1 de agosto entenderán que renuncio a mi petición. No entré porque como inmigrante digital todo esto me rebasa, pero tengo suficiente lucidez mental para saber que estas aberraciones burocráticas están muy bien en películas de Berlanga o en chistes de Forges, pero merecen valoraciones poco cordiales cuando afectan a nuestra vida real.