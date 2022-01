No 1984 tan literario naceron as BlackBerry. Supoño que como moitos de vostedes eu tamén quixen ter unha. Era un móbil elegante, diferente. Agora as tradicionais deixarán de ter asistencia técnica, simplemente porque o mundo é de Apple e dos Android. Xa ven como todo pasa.





Co desenvolvemento da telefonía viñeron as redes sociais e con iso cambios culturais profundos, que se non somos quen de ser críticos, acaban provocando en nós unha permanente angustia que obriga a que resolvamos as nosas cousas cunha inmediatez compulsiva sen sentido. A maiores, neste nadal en Ferrol vimos pola rúa a moita xente inquieta, seguramente un xeito de expresar o seu desacougo pola persistencia da pandemia. Si, estamos cansos, fartos de restricións e de contaxios. Fágolles unha proposta, fagamos só unha paradiña. Respiren. A felicidade é outra cousa e seguro que encontramos o camiño. Márcollo como tarefa para este 2022.