Barrios, como están

Cualquiera que sé de un paseo por las barriadas de la ciudad, verá el grado de abandono de todas ellas, en mayor o menor medida. Carecen de casi todo y de lo que tienen, lucen solo por su mal estado de conservación, es lo mismo el barrio que sea, todos y sin distinción, tienen sus carencias y el Ayuntamiento no se entera, pese a las quejas vecinales, no hay día que salga algo a la luz, de las deficiencias con las que lidian sus moradores.



Claro que el centro de la ciudad, tampoco está sobrado, poniéndolo patas arriba, con un proyecto de obra que, de momento, es solo eso, un proyecto. El resultado final, se dará en la próxima legislatura, si hay lugar para ello y los ciudadanos no deciden otra cosa en contra y cambian de opinión a la hora de elegir un nuevo candidato.



La sala de estar de los coruñeses está que da pena verla, sin saber que se va hacer en ese punto neurálgico de la ciudad, después de haber cambiado de forma provisional su entorno y quedar como está en la actualidad. Si no, había un proyecto viable aprobado, tampoco corría tanta prisa en hacer el cambio que se hizo.



Así las cosas, hay barrios que están en muy mal estado, cualquiera de ellos, de los que en su día pertenecieron al extinto Ayuntamiento de Oza, tienen carencias de toda índole y conviene hacer un plan municipal que tome en consideración todos esos barrios, que han sido los que más se han desarrollado desde los años cincuenta del pasado siglo XX, a la actualidad. Decir aquí, un listado, sería interminable. Los ediles municipales, tienen que salir más de palacio y pasearse los barrios a diario y observarán todas sus carencias hablando con sus vecinos.



No es algo nuevo, se arrastra esta demora y abandono desde el momento de la anexión en 1912. Los tiempos que corren son distintos y aquel entorno está bastante urbanizado y carecen muchos de ellos de zonas verdes, así como de otras muchas carencias, es hora de que el Municipio, empiece a mejorarlos y dedicar un mayor esfuerzo económico en dar a los barrios y sus moradores, las carencias que padecen y reclaman.



La tarea no es imposible, claro que la Ciudad Alta, está completamente abandonada y no hay plan alguno para su rescate y así lleva años, sin un plan que la revitalice. Ni este gabinete, ni los anteriores, hicieron algo, solo la Marea, prohibió circular y aparcar en las calles de la zona, pero no impulsó su recuperación económica y social de la barriada histórica. Donde todo comenzó.



Lo mismo pasa con la Pescadería, el Ensanche y Monte Alto, que tienen muchas carencias y esto es visible al observador, desde palacio no se ve nada, solo la plaza al frente, hay que salir y recorrer la ciudad en sus cuatro puntos cardinales para comprobarlo señores Ediles.