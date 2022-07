Los asesores de la OTAN

supongo que la OTAN aconsejó a Zelensky que incumpliera los acuerdos de Minsk de 2015, y que denegara la autonomía a las regiones de Lugansk y Donetzs porque luego exigirían la independencia. Supongo que también le aseguraron que si había guerra, Rusia quedaría en ruinas por las sanciones, y que recibiría las armas y el dinero necesario para derrotar al ejército ruso y recuperar Crimea. Pero este análisis ha fallado, y las sanciones han sido un tiro en el pie que ha generado una inflación que si no se controla en pocos meses, provocará la recesión de las economías europeas. Scholtz, Macron, Draghi y otros presidentes europeos lo saben, pero aún no se atreven a decir que hay que forzar un acuerdo, y en este compás de espera Zelensky seguirá sin entender por qué le llegan menos armas de las prometidas. Me gustaría saber donde estudiaron los aprendices de brujo que asesoran a la OTAN.