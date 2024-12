Crítica de cine: "Emilia Pérez" y "Cónclave"

Hoy, 29 de diciembre, cerramos 2024 en esta vuestra sección cinematográfica semanal de Diario de Ferrol, Mañana será otro día. Llegamos, como quien no quiere la cosa, a los 50 artículos dedicados al séptimo arte. En ellos, a lo largo de este año, he intentado presentar lo que, para mí, ha sido lo más llamativo de la cartelera, combinándolo, en ocasiones, con clásicos que nunca envejecen. Para acabar este buen año de cine, traigo dos películas que a día de hoy se encuentran en nuestras salas y que, sin duda, si realizásemos un ranking de lo más selecto de estos doce meses, ambas entrarían sin despeinarse.

Emilia Pérez. 132 minutos.

Jaques Audiard, director francés de obras tan notables como Los hermanos Sisters (2028), De óxido y hueso (2012), Un profeta (2009) o De latir, mi corazón se ha parado (2005) puso, seis meses antes de su estreno en salas comerciales, patas arriba la 77ª edición del Festival de Cannes con este innovador musical llamado Emilia Pérez. Allí, a mediados de mayo, se llevó el premio del jurado y de manera compartida, las cuatro actrices protagonistas de la película, consiguieron el premio a mejor actriz. Ellas son Zoe Saldaña, Selena Gómez, Adriana Paz y Karla Sofía Gascón. Esta última, española nacida en Alcobendas, se ha convertido en la primera mujer transexual en ganar este premio.

A pesar del contexto en que se mueve, Audiard llena el relato de luz y de pasión



Rita Mora (interpretada magistralmente por Zoe Saldaña) es una abogada de origen humilde que ejerce en Ciudad de México. Por venir de donde viene, por ser mujer, no logra ascender en su profesión y se encuentra “tapada” por hombres que se aprovechan de su brillantez. Todo cambia cuando recibe una oferta de un poderoso capo de la mafia mexicana llamado Juan “Manitas” del Monte. Si lo ayuda, esta lo tendrá todo y para siempre. Él es poderosísimo y su imperio de la droga y del mal no tiene parangón.Ella se queda perpleja cuando el “Manitas” le dice que su plan es cambiar de sexo, es decir, convertirse en mujer. Le explica que no es por esconderse, es por vivir. Él siempre ha sido ella y que, llegada esta edad, necesita vivir, cuando menos unos años como se siente realmente. Una vez realizado el cambio de sexo, aparecerá una nueva identidad, una nueva visión del mundo, una nueva oportunidad de ser algo mejor de lo que fue siendo hombre (un auténtico criminal), pero el pasado, de alguna manera, siempre nos persigue.



Precioso musical dirigido por Audiard. A pesar del contexto en el que se mueve (una Ciudad de México, antes D. F., llena de violencia, droga, armas y feminicidios), el director llena el relato de luz y de pasión, ayudado por espléndidos temas musicales y espectaculares coreografías. Las cuatro actrices protagonistas están impresionantes. Todas ponen el 100 por ciento de lo que tienen, pero, entre ellas, debo destazar a Zoe Saldaña. Esta muestra un portentoso despliegue físico que nos arrastra por cada uno de los temas y por cada uno de los devenires de la pobre Emilia Pérez, a la cual siempre acompaña en su casi imposible camino.

"Emilia Pérez", un musical con mucha miga



“Emilia Pérez” me ha parecido una película innovadora, tanto en la forma como en el fondo y que, si acaso, baja un poco (solo un poco) su fuerza por su excesivo metraje y un tercio final donde ya no encontramos tantas canciones; motor sin duda del filme, todas sobresalientes. Al fin y al cabo, un musical es bueno si tiene buenos temas, y este los tiene. Disparatada, cruel, violenta, dulce. Todo en uno. Muy recomendable.

Cónclave. 118 minutos.

Edward Berger, en el 2022, nos dejó estupefactos ante su adaptación del clásico literario Sin novedad en el frente, de Erich María Remarque, que trata de los horrores vividos en la primera guerra mundial y que ya había sido adaptada anteriormente hasta en tres ocasiones. No importaba que conociésemos la historia, Berger dotaba el relato de una inusitada fuerza, siempre acompañada de semillas de reflexión para el espectador. Magnífica. De repente, en nuestras salas, aparece de nuevo el autor con una obra radicalmente diferente; un relato vaticano.

Impresionante la manera que tiene Berger de imprimir tensión e interés



Se ha muerto el Papa. El cardenal Lawrence, interpretado magistralmente por el actor Ralph Fiennes, es designado para liderar el cónclave donde se elegirá al nuevo santo padre. En el Vaticano, en plena Capilla Sixtina, los líderes más poderosos de la iglesia se reúnen para conseguir el gigantesco poder que supone liderar la Iglesia Católica.



Berger nos muestra en la primera media hora de metraje toda la parafernalia que acompaña un acto tan secreto como este y nosotros, como espectadores, no importa si somos creyentes o no, solo si te gusta el cine, gozamos con todos los detalles que se nos muestran. Tras la presentación, comienza el thriller. Los tejemanejes del poder, la política eclesiástica, la corrupción de la iglesia, los hombres buenos y los no tan buenos… Y nuestro padre Lawrence en plena investigación como si se tratase de Fray Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa. Impresionante la manera que tiene este director de imprimir tensión e interés a cada uno de sus planos y escenas. En una película de interiores, juega majestuosamente con la iluminación y, sin duda, uno de los grandes aciertos para dotar de fuerza al relato es la música de Volker Bertelmann, también compositor de la anteriormente citada “Sin novedad en el frente”. La película tiene tanto ritmo que estaremos pendientes y nerviosos en cada una de las votaciones que los cardenales irán realizando ante nosotros. Muy recomendable.



Para acabar de hablar de estas dos fantásticas películas, deciros que, aunque trate la primera de un narco mexicano y la otra de la elección de un nuevo Papa, tienen un increíble punto en común el cual no os voy a desvelar. Este nexo de unión en las tramas me dejó boquiabierto. Para descubrirlo vean ambas. Merecen mucho la pena.