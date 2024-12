Sin servicio de madrugadores en el colegio naronés de A Gándara después del parón por Navidad

“Volta a empezar”. Con este contundente mensaje ejemplifican desde la ANPA A Buxaina del CEIP A Gándara en las redes sociales la situación en la que se encuentran con respecto al servicio de madrugadores. La representación de padres y madres emitió un comunicado en el que advierte de que, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, los más pequeños ya no dispondrán de esta prestación en las instalaciones educativas.

“O pasado luns día 9 de decembro fomos convocados a unha nova reunión co Concello, a dúas semanas do parón de Nadal, na que se nos dixo literalmente non só que ían incumprir os seus propios prazos, senón que se nos trasladaba ás ANPAs a responsabilidade do seu incumprimento. Déronnos dúas opcións: xestionar nós o servizo ata xuño con convenio incluído ou levalo nós sine die sen convenio. E nunha mostra de quen manexa aquí os tempos, temos ata o día 20 para contestar”, explica la directiva de A Buxaina en su escrito.

Califican la situación de “inadmisible”, por lo que se niegan a aceptar “este ultimato” emitido por el ejecutivo naronés. Por ello, indican que “se o Concello incumpre, que busque alternativas; nós, pola nosa parte, xa cumprimos estritamente co acordado e ata aquí chegamos”, afirma la ANPA.

Cabe recordar que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón demandó recientemente la dimisión de la alcaldesa, Marián Ferreiro, por dicho incumplimiento en los plazos. Por su parte, el Consistorio respondía entonces que estaba trabajando para cumplir con los compromisos adquiridos y que el servicio de madrugadores se encontraba en fase de licitación, por lo que demandaban a las ANPAs que asumiesen el servicio hasta que el Concello finalizase todos los trámites, “que se prolongaron máis do tempo previsto e do desexado por ambas partes”.

En la jornada de este martes y a preguntas de este Diario, el ejecutivo local indicó que “sigue trabajando para asumir la gestión del servicio”, remarcando que continuará demandando a la Xunta que se haga cargo del mismo. En este sentido, informaron de que se celebró una mesa de contratación en la que se abrieron las ofertas técnicas presentadas en el proceso.