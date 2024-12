El BNG de Narón pide la dimisión de Ferreiro por no asumir en plazo el servicio de madrugadores

El BNG de Narón demandó , por medio de un comunicado, la dimisión de la alcaldesa, Marián Ferreiro, por “non cumprir co servizo de madrugadores no prazo prometido”. La formación muestra su “indignación” tras “un ano e un modificado de crédito”, aludiendo a la incapacidad del ejecutivo local de ofrecer dicha prestación “a partir de xaneiro como prometeu a ANPAs e oposición”.

Los nacionalistas inciden en que el servicio “ten que ser xestionado por unha administración, mentres a Xunta non se fai cargo é preciso que o faga o Concello”. La portavoz, Olaia Ledo, apunta a que “primeiro ía ser co inicio deste curso escolar e logo pactaron coas ANPAs que sería a partir de xaneiro de 2025 se elas podían ir xestionando o primeiro trimestre. A conclusión é que ou nos mentiron a todos estes meses ou non teñen idea de xestionar”.

Contratación

Por su parte y a preguntas de este Diario, el portavoz del gobierno municipal, Román Romero, asegura que “se está traballando para cumprir cos compromisos adquiridos, estando actualmente en fase de licitación o contrato do servizo, tal e como se pode comprobar e como o constata o feito de que no pleno de novembro se aprobase o regulamento de prestación do servizo”.

El ejecutivo local recuerda que las empresas disponen hasta el 16 de este mes para presentar sus ofertas y que, en función de lo que pueda resultar del procedimiento –quedar desierto, no presentar la documentación correcta...– “mantívose unha reunión coas ANPAs para informalas do estado da tramitación e solicitar que continúen un tempo máis xestionando o servizo”.

“A xestión nunha administración implica tamén ter a previsión de analizar as posibles variantes para garantir o ofrecemento ás familias deste servizo e nese camiño continuaremos traballando dende o goberno”.