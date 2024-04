Los populares critican el “derroche” de dinero en Narón en los últimos cinco años

El Partido Popular (PP) de Narón emitió un comunicado en el que censura el “derroche de dinero público” que ha realizado el ejecutivo de Terra Galega (TEGA) en los últimos cinco años. Los populares indican que el gobierno local gastó más de 10,5 millones de euros en suplementos de crédito, fruto, dicen, de la “mala gestión”. Su portavoz, Germán Castrillón, asevera que se ha malgastado una cantidfad que supone “el 28% del actual presupuesto” del ejecutivo. “Imagínense qué se podría haber hecho con todo eso dinero de haber desarrollado una gestión responsable y una buena planificación”, remarca el líder popular, que califica esta situación de “tomadura de pelo” a los vecinos y vecinas de la localidad. La formación indica que se han acometido “cerca de medio centenar de expedientes de suplemento de crédito”.



Entre ellos, Castrillón alude a los 4.816 euros para la ampliación de la red de saneamiento en la carretera de O Trece o a “documentos que recogen varias actuaciones por un importe adicional de dos millones de euros para las arcas públicas”.



La formación apunta a “cuatro casos muy destacados sobre el resto”. Se refiere, por ejemplo, a la urbanización de A Solaina. “Tan solo 15 días después de empezar la obra, TEGA tuvo que desarrollar un modificado del 45% del presupuesto inicial [718.739 euros]”. También a la iniciativa de la piscina de O Couto, “cuyo proyecto reformado se elevó hasta los 678.288 euros”, o a la zona verde del entorno de la calle Camiño do Peregrino. “La construcción del bowl es defectuosa, con bordillos sin remates adecuados que provocan que los usuarios no utilicen la instalación por peligro”, censura el PP.



Por último, Castrillón recuerda lo que califica como el cuarto “pecado capital”: la restauracón y rehabilitación de la presa del molino de As Aceas y del Camiño Peregrino.

Buena gestión

Por su parte, el portavoz de TEGA, Román Romero, quiso salir al paso de las acusaciones de los populares. “Grazas á xestión realizada dende Terra Galega nos últimos anos, acadouse un aforro importante nas arcas municipais do que non queremos que se beneficien as entidades bancarias, como igual pretende o voceiro do PP, senón as veciñas e veciños de Narón, porque son os seus cartos”.

El edil naronés instó a Castrillón a explicar “ese acordo entre a Xunta e o concello veciño para sufragar en catro anos corenta millóns de euros para novas inversións, entre elas de saneamento, en instalacións deportivas, para solo industrial e promoción económica, na área de transportes, en melloras de centros educativos… e en definitiva nun sinfín de actuacións que tamén reclamamos e precisamos en Narón e onde nin sequera se escoitan as nosas peticións”, remarcó.



Desde TEGA lamentan que el PP “estea en contra de ampliar o saneamento no Trece, non humanizar as rúas da cidade, non construír a piscina do Couto ou non rehabilitar parte do patrimonio local”. La formación asegura que “seguiremos investindo sen axuda da Xunta, como vimos facendo nas últimas décadas”.