Paso a Paso disfrutó de su premio de Got Talent y regresa al concurso en diciembre

Las bailarinas del grupo Lil Kids, de la academia Paso a Paso, vencedoras del talent show de Telecinco la temporada pasada, ya han disfrutado de su premio, un viaje a Disneyland París donde pasaron un fin de semana como colofón a un esfuerzo no solo en la preparación de las coreografías que las hicieron campeonas y conocidas en todo el país por su concurso en Got Talent, sino por las muchas actuaciones y concursos en los que han participado a lo largo del presente año.



El viaje se realizó con los monitores de la empresa Capuchino de Ferrol y su propia agencia de viajes.

Pero este premio no pone fin a su carrera televisiva ni mucho menos, pues las jóvenes bailarinas de la academia Paso a Paso –siete de ellas que actúan con el grupo madrileño I’m Naughty– han repetido experiencia y han vuelto a tomar parte en el concurso Got Talent, estando ya clasificadas para la final.

Hasta dónde llegarán en esta nueva temporada todavía no se sabe pero, por el momento, ya han conseguido pasar a la final por segundo año consecutivo.



El programa con la participación de la academia radicada en Narón se emitirá en diciembre y será entonces cuando se podrán ver las actuaciones y las valoraciones del jurado que, atendiendo al adelanto del pase a la final, serán buenas.



La academia sigue así en la línea de su lema “dejar huella en todo lo que hacemos”, tal y como han puesto de manifiesto a lo largo de este año.



Además de estrenar sede, las chicas y chicos de Paso a Paso han participado este año que en breve concluye en numerosas galas solidarias y festivas –entre ellas, la del 25º aniversario de Diario de Ferrol– y tomado parte en concursos internacionales y nacionales con muy buenos resultados en las diferentes categorías. l