La oposición de Narón pide al Concello la cubrición de las pistas deportivas de San Xiao y Doso

El PSOE y el PP naroneses presentarán en el pleno una moción reclamando al ejecutivo de Narón que se cubran las pistas deportivas de las parroquias de San Xiao y Doso. El portavoz socialista, Jorge Ulla, explica que la dotación presupuestaria para dicha actuación saldrá del remanente de la obra de remodelación de la Plaza de Galicia, con “un saldo de 431.139,28 euros que finalmente no será ejecutada después de la renuncia del gobierno de TEGA a una subvención de 1.724.557,09 euros otorgada por el Ministerio de Industria”, explican los socialistas en un comunicado.



Por su parte, el BNG de Narón también demanda la cubrición de las pistas de Doso. “Levamos anos pedindo investimentos para cubrir a pista de Doso e que se poidan facer máis actividades de carácter permanente como por exemplo no Roxal, en Neda. Isto podería ser un investimento do POS provincial pero lamentamos que non se sumase ninguén á nosa proposta”, remarcó el edil nacionalista, Geno Carballeira. La formación critica, además, que la Festa do Lisco se vaya a celebrar este domingo “sen a colaboración do Concello”.