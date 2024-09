Ochenta menores de Narón participarán hasta noviembre en actividades sociodeportivas

La casa consistorial de Narón acogió este martes la presentación de una nueva edición del Plan Corresponsables no deporte, una iniciativa que permitirá a unos 80 menores del municipio participar hasta noviembre en diferentes actividades sociodeportivas. En el acto estuvieron presentes el edil de Deportes, Ibán Santalla; el delegado en Ferrolterra de la Real Federación Galega de Fútbol, Abraham Yáñez, así como la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros.



Así las cosas, las propuestas iniciadas este mes se llevarán a cabo en las instalaciones municipales del estadio Río Seco y el pabellón de As Lagoas y se dirigen a menores de entre 6 y 16 años. Se trata de actividades gratuitas y estarán guiadas por personal técnico de la federación.



Santalla destacó el hecho de poder colaborar en este tipo de iniciativas “claramente enfocadas dende unha perspectiva de igualdade de xénero e que apostan por fomentar a práctica deportiva entre as nenas e nenos”. Por su parte, Yáñez remarcó la importancia de ofrecer a los menores “un entorno para a práctica lúdico-deportiva nunha política de conciliación e donde na Federación poñemos o noso esforzo para que desfruten do fútbol e do fútbol sala”.



Por último, Aneiros recordó que el objetivo de esta iniciativa, que nace del Plan Corresponsables de la Xunta, es “fomentar a práctica deportiva entre a poboación máis nova, achegando distintas disciplinas e favorecendo a convivencia e o xogo”.