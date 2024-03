Narón retirará cinco vehículos abandonados en el municipio

El Ayuntamiento de Narón informó este jueves, por medio del concejal de Seguridade Cidadá, José Oreona, de que procederá a la retirada de un total de cinco vehículos en situación de abandono ubicados en diferentes calles de la localidad (cuatro) y en las instalaciones del depósito municipal (uno). El edil explicó que, previamente a esta decisión, se realizaron los requerimientos oportunos a sus propietarios para que procedieran a la retirada de los coches pero que, ante la falta de respuesta por parte de los mismos, “continuarase coa tramitación correspondente a este tipo de casos”.



Dicho trámite supone la publicación del anuncio de notificación del procedimiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE) –ya realizada– y, presumiendo el abandono de los vehículos, “ínstase aos donos a que no prazo dun mes procedan á retirada do lugar no que figuran (...), previo pago da taxa establecida na ordenanza municipal”, apuntan desde el Consistorio.



Así las cosas, en la carretera Armando Cotarelo permanece estacionado un Ford Mondeo; en la calle Neda un Mitsubishi Outlander; en la carretera de Castilla un Ford Fiesta; en el vial Torrente Ballester un Volkswagen Polo y en las instalaciones del depósito municipal un Toyota Yaris.



El Ayuntamiento apunta a que los expedientes en tramitación se iniciaron el pasado ejercicio, concretamente entre los meses de abril y agosto.



Ahora, en el caso de que los propietarios de estos automóviles no los retiren de la actual ubicación, “os turismos enviaranse a un Centro Autorizado de Tratamento (CAT)", especifican desde el gobierno naronés.