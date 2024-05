Narón inicia la mejora de las aceras y el aparcamiento en el polígono de A Gándara

El Consistorio naronés ha iniciado los trabajos de acondicionamiento de aceras y aparcamientos en las avenidas do Mar y Castelao, en la zona de A Gándara. Como se recordará, las obras se enmarcan en el POS+ 2023 de la Diputación de A Coruña y buscan “ordenar os aparcamentos e accesos a industrias e outros establecementos asentados nestas vías do polígono industrial”, explicó la alcaldesa, Marián Ferreiro, quien añadió que la intervención supondrá también una mejora en la seguridad vial.



Así las cosas, el proyecto supone la reforma de las aceras y la mejora de dos espacios de estacionamiento en las citadas avenidas, así como en la calle Otero Pedrayo.



En el caso de Av. Castelao, los trabajos se acometerán desde la rotonda de acceso al Centro Comercial Odeón, con 5,8 metros de arcén –entre acera y césped– y actualmente sin espacio para aparcamiento. En la avenida do Mar se actuará entre las rotondas de la avenida Castelao y la calle do Pavillón, con un carril de 6,40 metros de ancho con aparcamiento en línea y una acera y zona de césped que ocupan 4,5 metros.

“En ambos casos aproveitarase mellor o espazo existente, deseñando unha sección de calzada, aparcamento en liña e beirarrúa e tamén se mellorarán as canalizacións de servizos na zona”, aseveró la regidora.



El pavimento de los nuevos aparcamientos laterales se realizará mediante una capa de aglomerado en caliente de 7 centímetros de espesor sobre zaborra, y de 5 centímetros en Otero Pedrayo. Las aceras se harán a base de hormigón con malla, y, tal y como recoge el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, incluirá la señalización con baldosa para los pasos de peatones.



A este respecto, la obra supondrá también la ejecución de un paso de peatones elevado, culminando la misma con la correspondiente señalización horizontal y vertical.



“Unha vez rematados os traballos esta zona industrial, construída na década dos oitenta e que xa foi obxecto dalgunhas intervencións, quedará totalmente renovada e adaptada ás necesidades actuais dos traballadores e traballadoras de firmas asentadas na zona e tamén das persoas que a frecuentan, como condutores ou peóns”, apuntó Marián Ferreiro.