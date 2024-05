Narón y Agroflor establecen líneas de colaboración para poner en valor el sector

El Concello de Narón –por medio de la alcaldesa, Marián Ferreiro, y de las edilas de Promoción Económica y Formación, Olga Ameneiro y Natalia Hermida, respectivamente– mantuvo este martes un encuentro de trabajo con la cooperativa Agroflor –con su presidenta, María José Manivesa y el técnico Fran Pico– para establecer una serie de líneas estratégicas para dar a conocer las posibilidades que ofrece el sector, que precisa en la comarca de un relevo generacional.



“Queremos dar a coñecer as oportunidades que ofrecemos no noso ámbito para iniciar un novo proxecto agrario a través do noso acompañamento, tanto na liña da produción como na da comercialización de planta, horta e flor”, apuntó Manivesa. Por su parte, Pico añadió que este sector “é un dos que ten máis futuro e que urxe un relevo xeracional, porque a xente de máis idade estase xubilando”.



Desde el Consistorio naronés inciden en que Agroflor es la única cooperativa de flor en toda Galicia, manteniendo su actividad desde que se fundó en 1985. En la actualidad, agrupa a una treintena de socios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, además de otros municipios cercanos como los de Paderne o Irixoa, con una docena de trabajadores en sus instalaciones del polígono de A Gándara.

Un instante del encuentro en la casa consistorial I Concello



Ambas partes conversaron durante el encuentro acerca de las impresiones que tienen sobre el sector, así como su visión de la situación actual y de su futuro.



Tanto los representantes del Ayuntamiento como los de la cooperativa ofrecieron su máxima colaboración para tratar de reforzar el trabajo que se realiza en el sector, “apostando polo produto de proximidade, o comercio local e o asentamento de poboación na zona, onde amplos espazos de terreo poderían quedar baleiros, lamentablemente, por falta dese relevo xeracional”, apuntó la regidora.