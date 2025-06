Frente común de Narón y Tomiño contra la plaga de moscas

Las alcaldesas de dos de los concellos gallegos afectados desde hace tiempo por problemas con la proliferación de moscas en viviendas de algunas parroquias, sin causa conocida para que se produzcan esas plagas, Narón y Tomiño, mantuvieron este miércoles un encuentro con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias –Fegamp– haciendo frente común para recabar apoyos y, especialmente, hallar soluciones.



De este modo, la naronesa Marián Ferreiro, junto a Sandra González, regidora de Tomiño, se desplazó a Santiago para tratar con Alberto Varela, presidente de la Fegamp la proliferación de moscas. Este acordó con las regidoras –la de Narón estuvo acompañada de personal técnico municipal y la de Tomiño, por la edil de medio Ambiente de su localidad, Ana Belén Casaleiro– solicitar una reunión a la Consellería de Medio Rural “para tratar de buscar unha solución ao problema dende a colaboración de todas as administracións porque esta situación se está prolongando no tempo e non se lle está a dar ningunha solución”.



Ambas administraciones locales incidieron en la importancia de que se diriman las competencias en el área afectada y mostraron la disposición de ambos concellos a colaborar con la Xunta para buscar cuanto antes una solución.



En este sentido, la regidora local de Tomiño hizo hincapié ne que “carece dos medios de control necesarios para saber se os focos saen de onde din os estudos universitarios realizados, como é o caso dos abonos, e como aí as competencias son de Medio Rural o ideal sería apostar por un traballo entre administracións ao que nós estamos dispostos a participar para que non nos abandonen ante esta praga”.



Por su parte, la naronesa Marián Ferreiro también llamó la atención especialmente en que es fundamental “que todas as administracións implicadas traballemos nunha misma liña e poñamos a disposición das veciñas e vecinos afectados os máximos recursos para acabar cunha situación que se prolonga no tempo e que no caso de Narón se repite estacionalmente cada ano, dende hai xa seis”.



El problema de la proliferación de moscas se centra en el concello naronés en la parroquia de O Val, donde, tal y como explicaron desde la asociación de vecinos de la zona, en estos seis años se pueden haber visto afectadas hasta medio millar de viviendas en distintas etapas.



El uso de insecticidas no ha conseguido nada y se ha optado ahora por las tradicionales tiras en las que las moscas quedan pegadas, ya que al menos no son productos contaminantes.



La cantidad de moscas es tan grande que no permite llevar una vida “normal” a los afectados y aunque se ha buscado apoyo de empresas, Universidad y Xunta, por el momento no se ha conseguido detectar el origen cierto de esta plaga no ponerle una solución definitiva.