O Festival Internacional do Monólogo Teatral Singular pon o broche de ouro ás citas no Pazo

Este trimestre, a programación do Pazo da Cultura de Narón conta conta con múltiples protagonistas de categoría, entre os que destacan os desta fin de semana, Carlos Blanco e Touriñán, que presentarán o seu “Somos Criminais e punto final”, que xa esgotaron as entradas. Para pechar esta axenda, o Festival Internacional do Monólogo Teatral Singular, que inaugurará Toni Acosta.



Esta actiz subirá ao escenario o 7 de marzo coa peza “Una madre de película”, da compañía Pentación; ao día seguinte, Diego Anido pon a nota contemporánea con “O Deus do pop” e o domingo 9, Manuela Varela presentará “As verbas de Luisa”. O evento continúa o 14, con “La 4TA Lucía”, do grupo cubano Aire Frío; o 15, con Alberto San Juan e a comedia musical “Macho grita”, mentres que o 16 tocaralle á obra de teatro xestual “Kyoki”, da compañía Elefante Elegante.

A seguinte semana, “Pequenas mentiras para contar grandes verdades”, de Chévere, o día 21; “Hoy tengo algo que hacer”, de Teatro del Barrio, o 22; e “Contos para entender(nos) mellor”, de Cris de Caldas, o 23. Para acabar, “La Celestina”, dos arxentinos Rey Maciali Producciones, o 28; “Vicio houbo sempre”, de Atenea García, o 29, e “Lúa quere viaxar a... Marte!”, da Xanela do Maxí, o 30.