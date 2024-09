O auditorio municipal da praza de Galicia acolle esta tarde de sábado, ás 17.30 horas, o XX Certame de Habaneras de Narón. A Sociedade Cultural Areosa organiza o encontro, en colaboración co Padroado da Cultura.

Nesta convocatoria subirán ao escenario as corais da S.C. Areosa e San Esteban de Redondela, así como as agrupacións Lucero del Alba de Neda, a Rondalla Vila de As Pontes. Coma ocorreu nos vinte anos anteriores a entrada ao evento é de balde.