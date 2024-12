Cerca de ocho toneladas de solidaridad de Narón ponen rumbo a Utiel, en Valencia

El Ayuntamiento de Narón envió a primera hora de la mañana de este lunes a Utiel, en Valencia, un camión cargado con cerca de ocho toneladas de productos de primera necesidad. La edila de Benestar Social, María Lorenzo, presenció el momento de carga del vehículo junto al presidente del Centro de Recursos Solidarios (CRS), José Manuel González.



Como se recordará, esta localidad valenciana fue de las más afectadas por la DANA, siendo considerada una de las zonas cero de la catástrofe que conmocionó al Estado el pasado mes de octubre.



Así las cosas, el Consistorio naronés contactó con su homólogo para tratar de colaborar con el envío de ayuda aportada por los vecinos y vecinas del municipio y de otras localidades de la comarca –también de empresas, centros de enseñanza o establecimientos–. Estos respondieron con creces proporcionando comida precocinada –habas, albóndigas o legumbres–, pasta, azúcar, cacao, café, conservas de pescado y vegetales, arroz, fruta en conserva, cereales y leche, entre otros.



En los palés enviados a Valencia también se incluyó material escolar, productos de higiene personal, útiles de limpieza del hogar y botellas de agua.



“Agradecemos as aportacións realizadas para poder colaborar coas persoas que sufriron e sofren aínda as graves consecuencias desta catástrofe”, apuntó la concejala, que aprovechó la ocasión para destacar “a implicación do persoal do CRS e dos voluntarios que se achegaron a botar unha man clasificando e embalando todo o material que enviamos”.



Tanto los responsables del CRS como la edila tuvieron palabras de agradecimiento, también, para la empresa de transportes Caamaño e Hijos S.L.U, “que realizará a viaxe ata Valencia para entregar as doazóns a Utiel”.