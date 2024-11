La búsqueda de las fosas en el cementerio de O Val expone las dificultades a las que se enfrenta la Memoria Histórica

Los trabajos del grupo Historia Agraria e Política do Medio Rural (Histagra) de la USC en el cementerio naronés de O Val continúan estos días con el objetivo de localizar una de las fosas comunes más grandes de Galicia –en realidad, los expertos apuntan a que podría haber unas seis o siete–.

La complejidad técnica, las barreras burocráticas o la falta de cooperación por parte de algunas instituciones convierten en una carrera de fondo la búsqueda de 51 fusilados por el franquismo, en un esfuerzo colectivo para que los familiares de las víctimas puedan dar descanso a sus seres queridos con la dignidad que merecen.



Con el objetivo de conocer el avance de estas tareas se desplazó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco –en compañía de la subdelegada en A Coruña, María Rivas– que trasladó a los presentes –acudieron también representantes de todos los grupos de la corporación naronesa, incluida la alcaldesa, Marián Ferreiro, así como familiares de algunas de las víctimas– el compromiso del Ejecutivo español con este tipo de acciones. “Supoñen un verdadeiro acto de restitución da memoria das vítimas do franquismo, un acto necesario para que as familias poidan dar sepultura aos seus seres queridos como merecen”.



Blanco recordó que se han invertido en Galicia más de 500.000 euros destinados a trabajos de exhumación y anunció nuevas aportaciones en los presupuestos de 2025. “O compromiso é incluso aumentar a dotación orzamentaria para esta finalidade”, aseveró.

Bajo los nichos

Tanto Oria Ferreiro, directora de la intervención arqueológica, como Fernando Serrulla, antropólogo forense, apuntan a que los trabajos de campo realizados tanto el pasado mes de marzo como los que se acometen en la actualidad vienen a constatar que las fosas se ubican bajo los nichos. “Ata agora tiñamos indicios e a hipótese de onde se podía atopar a foxa. Agora podemos ter unha constatación. Coincide con toda a información da historia oral que tiñamos”, explicó Ferreiro.

Fernando Serrulla y Marián Ferreiro I Jorge Meis



Los restos óseos encontrados se encuentran en una posición secundaria –anormal anatómicamente hablando– y “revoltos”. Serrulla aseguró que “han sido colocados posteriormente al depósito del cadáver. Hemos confirmado que corresponden a adultos, varones, jóvenes y algunos presentan signos de violencia, por lo que interpreto que las fosas están ahí debajo. Todos los indicios que hemos recogido nos orientan a pensar eso”. Se refiere, por ejemplo, al hallazgo en esta última intervención de un casquillo de pistola. “Qué hace un proyectil de pistola en un cementerio? Tenemos un montón de elementos que luego tendremos que encajar en el laboratorio. De momento las valoraciones son preliminares”.

Realidad de los cementerios

El antropólogo forense explica que los cementerios son “lugares vivos” en donde las estructuras y los restos han sido alterados constantemente debido a la reutilización de los terrenos.



En este sentido, el coordinador del Histagra, Lourenzo Fernández, aseguró que “estamos empezando a entender cousas que antes no sabiamos”. Apuntó, asimismo, a las dificultad que supone el paso del tiempo para la posterior identificación de las víctimas. “Aquí atopámonos con moitas preguntas. Ademais do relato, da documentación coa que contamos, agora temos elementos materiais que nos van permitir, ademais de satisfacer as demandas das familias, entender como pasaron as cousas, fíar máis fino, coñecer a lóxica da matanza e o por que da súa ocultación. Temos dereito a coñecer todo isto socialmente”, añadió.

Lourenzo Fernández I Jorge Meis



Sin embargo, los expertos apuntan a que será muy difícil localizar las fosas –por el momento no logran delimitar sus límites– sin profundizar bajo las sepulturas. “Nunca sabremos definitivamente lo que hay hasta que no excavemos debajo de los nichos. Es una valoración que habrá que hacer sopesando muchas cuestiones”, aseveró Serrulla.

Colaboración

Para que todo este exhaustivo trabajo llegue a buen puerto se necesita, incidió el antropólogo forense, más colaboración interinstitucional. “Seguramente la intervención en O Val necesite la implicación de más instituciones, al margen de la del Gobierno. Me gustaría que la Xunta también se implicase”, apuntó, aludiendo asimismo al carácter humano de estos trabajos. “Me cuesta entender que haya personas que sean muy cristianas o católicas y no entiendan que todas las personas tienen que ser enterradas con dignidad, hayan hecho lo que hayan hecho, sean quienes sean. Esto es un elemento básico que empieza a ocurrir en el mundo desde hace 5.000 años, desde que tenemos actividad propiamente humana más allá de la animal. Es una cuestión de derechos humanos, de humanidad”, remarcó.

Restos óseos hallados junto a los nichos I Jorge Meis



El experto expuso, asimismo, el ejemplo de Porreres, un pueblo de Mallorca en el que se llevaron a cabo trabajos de exhumación en fosas ubicadas bajo los nichos del cementerio de la localidad. “Se pidió permiso a las familias, estas lo concedieron y el resultado fue muy positivo para todos”, indicó.

Estefanía Pérez: “As cousas teñen que ser de xustiza. Quero que miña nai descanse co seu pai”

Estefanía Pérez es nieta del cabo de marinería del acorazado “España” Manuel Fernández Arias. Su abuelo, tal y como recuerda, fue uno de los que presentaron confrontación en el momento del golpe, por lo que fue arrestado y posteriormente fusilado en el camposanto naronés.

Estefanía Pérez I Jorge Meis

“Dous anos despois fórono buscar a casa, cunha orde de busca e captura e acusado de deserción por non incorporarse ás filas do bando nacional. Pódome imaxinar a cara da miña bisavoa naquela situación. Nin eles mesmos sabían a quen mataban”, relató. Tras la muerte de su madre en 2018, “un pouco por cabezonería e por sentimentalismo, decidín comezar a facer todo o que estaba nas miñas mans para que a miña nai poda repousar co seu pai, ao que nin sequera coñeceu”, apuntó.



“O tempo pasa para os vivos pero tamén para os mortos. Entendo que en Galicia o tema da morte, da igrexa, dos cemiterios é algo cultural e que será complicado, pero as cousas teñen que ser de xustiza. Quero que a miña nai descanse co seu pai”.

Censo estatal de víctimas de la guerra civil y la dictadura



El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, anunció la designación del Grupo de Historia Agriaria e Política do Mundo Rural (Histagra) de la USC como entidad encargada de elaborar el censo estatal de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

El representante del Ejecutivo aludió a los “profesionais altamente recoñecidos” que lo integran. “Non hai máis que vir aquí para comprobar o que están a facer”, indicó Blanco, recordando el compromiso del Ministerio con estas actuaciones. “Só aprendendo do pasado podemos evitar repetilo”, aseveró.