Ana Miranda se compromete a seguir trabajando en Europa para lograr el saneamiento de la ría

La eurodiputada y candidata del Bloque Nacionalista Galego (BNG) a las elecciones europeas, Ana Miranda, participó este lunes por la tarde en un acto público en Narón en el que destacó la importancia de que la formación cuente con representación en el Parlamento Europeo para poder defender temas fundamentales para la comarca como el saneamiento de la ría –vital para la recuperación del marisqueo– y la industria.



“En temas transcendentais para o futuro de Narón e do conxunto do noso país como a pesca, a industria –o sector naval–, a vivenda, o transporte, a situación demográfica, os proxectos de depredación e espolio do noso territorio… o BNG sempre estivo na UE defendendo a Galiza en Bruxelas”, aseveró Miranda, que estuvo acompañada por el número 2 de la candidatura, Bieito Lobeira, así como por la portavoz municipal del BNG, Olaia Ledo.

Voz propia

La eurodiputada apuntó a la importancia de “ter voz propia” en la Eurocámara. “Se o BNG non leva esas demandas, non estarían, é asi de claro. Por iso, Galiza precisa desa voz propia para que as demandas das galegas e galegos cheguen ás instancias europeas”, aseveró.



En este sentido, mencionó el trabajo de la formación en relación al problema del transporte, los peajes de la AP-9 o la crisis de los pellets, entre otros.