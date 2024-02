AMAM | “Mulleres Axudando a Mulleres”, la nueva asociación de Narón que nace de la sororidad

El tejido asociativo de Narón crece día a día y se fortalece. En los últimos días ha nacido en el municipio una nueva entidad basada en la sororidad: Mulleres Axudando a Mulleres (AMAM), que ve la luz gracias al trabajo de la ex matrona de la localidad, Isaura González; la coach Laura Balado; la psicóloga Pilar Carballeira; y las docentes Marta Funcasta y Verónica Túñez. Todas ellas comparten un objetivo común, el de ayudar a las mujeres de mediana edad –aunque el proyecto está abierto a cualquier persona– en una época de sus vidas en la que se producen cambios importantes de los que no se habla habitualmente y en los que no se profundiza como se debiera en la sociedad.



“Cando eu estaba na consulta xa percibía a necesidade de tecer un grupo de apoio ás mulleres, que se sentían como un pouco perdidas ao chegar aos 50 anos. Representa un punto importante porque comezan coa menopausia. É un tema que socialmente non se percibe con bos ollos. Deixamos de estar no candeleiro, por dicilo dalgunha maneira. Pasamos a ser invisibles. Entón comezamos a pensar en que podiamos facer para darlle sostén psico-emocional”, explica Isaura.



Estas cinco mujeres comenzaron a tejer una red, con el objetivo de trasladar sus iniciativas a la ciudadanía. “Comezaremos por Narón pero calquera persoa que veña onde nós, vai ser acollida”, explica la ex matrona. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro, por lo que se autofinanciará por medio de una cuota simbólica, que rondará los 20 o 30 euros anuales. “De momento estamos á espera de contar cun local, cun punto fixo de encontro onde poder reunirnos semanalmente, en función das necesidades do grupo”, apunta por su parte Laura Balado. La entidad se encuentra en conversaciones con el Consistorio naronés con el objetivo de que este pueda cederle alguna instalación en la que llevar a cabo su actividad.



El colectivo prepara un sinfín de iniciativas todavía por perfilar, pero que abarcan múltiples ámbitos. “Dependerán un pouco dos intereses das mulleres que veñan. O que si que queremos é facer encontros dirixidos, onde as mulleres podamos falar das nosas necesidades, sentíndonos libres e conectando unhas con outras. Pero tamén queremos ter actividades como ioga ou meditación”. “Por ter, temos 3.300 ideas pero o que pretendemos é comezar cun espazo de escoita e de fala activa. Aprender un pouco a escoitarnos, a sentirnos. Iso é a base para que despois, o resto de actividades que desenvolvamos, funcionen dende o respeto. Pensamos en obradoiros de costura, de cantos, de masaxe...”, asevera por su parte Verónica Túñez, que apunta a que “será o propio grupo o que decida a programación da asociación”, siempre desde una perspectiva feminista.



Así las cosas, AMAM pretende convertirse en un espacio en el que las mujeres “se sintan na súa casa, donas dese espazo e sen xerarquías”. Las personas que tengan interés en contactar con esta entidad y conocer más acerca de sus propuestas pueden hacerlo a través de los números de teléfono 686 523 852 y 610 984 493. También en el correo amamnaron@gmail.com.