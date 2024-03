Israel y Hamás acuerdan los "puntos básicos" para la tregua

El grupo islamista palestino Hamás e Israel han acordado los "puntos básicos" para alcanzar una tregua de 40 días, entre los que se incluye el canje de 40 rehenes israelíes por 404 presos palestinos en cárceles israelíes, indicaron este martes a EFE fuentes palestinas y egipcias cercanas a las conversaciones en El Cairo.



Hasta el momento, ambas partes habrían llegado a un acuerdo en el que la tregua duraría 40 días, un plazo en el que se liberarían 40 rehenes israelíes, entre ellos mujeres, niños y hombres mayores de 60 años, a cambio de la excarcelación de 404 presos palestinos en cárceles de Israel, de acuerdo a fuentes palestinas y de seguridad egipcias, que pidieron el anonimato dado que las negociaciones siguen en curso en la capital egipcia.



Dentro de este acuerdo marco, se habría pactado también la retirada de Israel de los centros de las ciudades de toda la Franja de Gaza en una primera fase y permitir que los desplazados en la ciudad palestina de Rafah, en el extremo sur del enclave y fronteriza con Egipto, regresen a las regiones del norte y el centro del enclave palestino.



Asimismo -indican las fuentes- dentro de estos puntos básicos estaría también la entrada en la Franja de al menos 500 camiones de ayuda humanitaria cada día.



Siempre según las fuentes, dado que Hamás e Israel no se han pronunciado oficialmente hasta el momento sobre esta información, Israel no quiere hacer ninguna promesa de no invadir Rafah, y añadieron que se prevé que se llegue a un acuerdo que entre en vigor para el próximo viernes, 8 de marzo, justo antes del inicio del mes sagrado de ramadán.



Puntos discordantes

Pese al acuerdo de estos puntos básicos, habría otros discordantes que impiden que se anuncie ya un pacto de tregua.



Las fuentes aseguraron que cada día de las negociaciones suelen aparecer puntos diferentes y, por ejemplo, una de los informantes indicó que ayer Hamás pidió el regreso de "familias" y no de "personas" hacia la zona norte del territorio.



Asimismo, las fuentes no detallaron si entre los rehenes que serían "liberados" se cuentan cautivos que han muerto, y cuyos cadáveres siguen bajo control de las facciones palestinas, o si están vivos.



Recordaron que uno de los puntos en conflicto sigue siendo el de los nombres en las listas, dado que Hamás no puede proporcionar todos los nombres de los cautivos ya que otras facciones también tienen retenidos en Gaza.



Uno de ellos es la facción Yihad Islámica Palestina (YIP) que Egipto -país mediador junto a Catar y Estados Unidos- ha invitado a acudir a la capital egipcia para estas negociaciones que se desarrollan desde hace dos días en el país árabe, pero hasta el momento dicho grupo no ha mandado ninguna delegación.



Israel tampoco ha enviado ninguna delegación a El Cairo ya que, según expresó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sólo enviaría un equipo a negociar a la capital egipcia si Hamás difundía el listado de rehenes que siguen con vida desde su secuestro el 7 de octubre, cuando tomaron cautivos a más de 250 personas.



Hamás eleva la cifra de rehenes muertos "por bombardeos israelíes" a 70, aunque Israel solo ha confirmado la muerte de una treintena, de los 130 que siguen dentro.

Más de 30.600 muertos y 72.000 heridos en Gaza, tras 97 fallecidos en las últimas horas

El número total de muertos en la guerra que Israel mantiene en la Franja de Gaza desde el fatídico 7 de octubre aumentó este martes a 30.631, además de 72.043 heridos y unos 8.000 cuerpos que se estima siguen bajo los escombros, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí.



"La ocupación israelí ha perpetrado 10 masacres contra familias en la Franja de Gaza, (causando) 97 mártires y 123 heridos durante las últimas 24 horas", informó el portavoz de Sanidad, Ashraf Al Qudra.



Al menos 34 civiles murieron en ataques aéreos contra viviendas de familias tanto en la ciudad de Gaza, en el norte, como en la urbe meridional de Jan Yunis, informaron hoy fuentes médicas del Complejo Médico Al Shifa y del Hospital Europeo de Gaza.



"Nueve personas murieron (en Al Shifa), mientras que el Hospital Europeo de Gaza dijo que los ataques aéreos israelíes mataron a 25 civiles en Jan Yunis, 17 de ellos en el bombardeo de la casa de la familia Al Faqawi", detalló la agencia de noticias palestina Wafa.



Los aviones y la artillería israelíes también intensificaron los bombardeos en el area de Hamad, al norte de la ciudad de Jan Yunis, donde fuentes militares dijeron hoy en un comunicado haber detenido a decenas de milicianos de Hamás y de la Yihad Islámica.



"Durante el último día, las tropas detuvieron a decenas de terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica escondidos entre la población civil que intentaron huir de la zona", detalla el texto, que especifica que el Ejército localizó también armas y ayudó en la evacuación de "civiles de las zonas de combate".



Wafa informó asimismo de recientes bombardeos en áreas occidentales del barrio de Zaytun, al sur de la ciudad de Gaza, pese a que el Ejército informó ayer del fin de una operación militar allí, de dos semanas, durante la que habrían matado a un centenar de supuestos combatientes y destruido una treintena de "objetivos terroristas".