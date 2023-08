Fuentes estadounidenses aseguran que Prigozhin fue asesinado y pudo ser una bomba

muerte de Yevgheni Prigozhin y la cúpula del Grupo Wagner al estrellarse su avión ayer en Rusia fue un asesinato, aseguraron hoy fuentes oficiales estadounidenses al rotativo Wall Street Journal (WSJ).



Las fuentes, no identificadas, añaden que el avión no fue derribado con un misil tierra-aire, sino que pudo tratarse más bien de una bomba que explotó dentro del avión Embraer donde viajaban los siete directivos de Wagner y tres tripulantes, o pudo ser “alguna otra forma de sabotaje”.



La misma fuente, aparentemente, habló más tarde con la cadena CBS y ofreció exactamente las mismas hipótesis.



Hoy, el presidente ruso, Vladímir Putin, prometió que se investigarán todas las causas del siniestro del avión en el que viajaba Yevgueni Prigozhin.



“Lo que es totalmente seguro, y sobre ello me informó hoy el jefe del Comité de Investigación, es que ellos han comenzado la investigación preliminar de ese suceso y ésta será realizada de manera exhaustiva y será llevada hasta el final”, dijo Putin.



El WSJ cita a otra fuente oficial británica que es aún más contundente en sus acusaciones, al afirmar que la sospecha más probable es un asesinato encargado o ejecutado por el servicio de espionaje interior ruso FSB.



Ayer, nada más conocerse que el avión de Prigozhin se había estrellado, el presidente esadounidense, Joe Biden, dijo que la noticia no le sorprendía, y aunque aseguró no disponer de información concreta, apuntó al presidente ruso: “No hay mucho que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás, pero no tengo suficiente información para saber la respuesta”.



En sus primeras palabras tras anunciarse oficialmente la muerte de su antaño estrecho aliado, Putin lanzó hoy mensajes ambivalentes sobre Prigozhin y Wagner: “Me gustaría destacar que esa gente realizó una notable contribución a la causa común de la lucha contra el régimen neonazi en Ucrania. Lo recordamos, lo sabemos y no lo olvidaremos”.



Pero a continuación añadió: “(Prigozhin) fue una persona con un destino complicado. Cometió graves errores durante su vida, pero logró los resultados necesarios para sí mismo y, cuando yo se lo pedí, para la causa común, como en estos últimos meses”, afirmó.