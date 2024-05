La oposición de Mugardos critica el despido por parte de Trivium de una trabajadora de Caldoval

Los grupos de la oposición en Mugardos –BNG, PSOE y EU– emitieron eun comunicado conjunto en el que censuran el reciente despido de una trabajadora del Centro de Interpretación de Caldoval por parte de la empresa Trivium, encargada de la gestión de las instalaciones museísticas.



Las formaciones explican que, “a pesar de que ela estaba en condicións de acreditar o nivel de B2 de inglés”, requisito establecido en el pliego de condiciones técnicas para la adjudicación del contrato, y “dos esforzos da traballadora por cumprir con el”, el despido se llevó a cabo, sin tener en cuenta “a súa dedicación ao centro durante sete anos e a súa contribución activa ao mesmo”.



Los tres partidos apuntan a que la gestión municipal del PP “é coñecida polos seus numerosos incumprimentos contractuais en varios servizos”, poniendo como ejemplo “os contratos da oficina de Rehabilitación, a Escola Infantil de As Lagoas, o Complexo Acuático do Castro e os comedores escolares, que caducaron sen que se fagan cumprir os pregos técnicos, que sí o fan no caso do Museo de Caldoval”.

Sostienen que se ha prestado “excesiva atención” a este caso en concreto, mientras que otros aspectos “críticos” del contrato, como el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones, “foron amplamente ignorados pola empresa Trivium e polo goberno local”.



Por su parte y a preguntas de este Diario, el alcalde mugardés, Juan Domingo de Deus, sostiene que el Concello “no ha despedido a nadie. Es la empresa la que contrata a sus trabajadores”.

Explica que el pliego de contratación se hizo “con el objetivo de mejorar el servicio, imponiendo que como mínimo se tenga un nivel B2 de inglés, que es algo que se está haciendo en muchos centros parecidos al nuestro. Se les concedían nueve meses de plazo y se les llegó a dar casi dos años. El contrato se agota ahora en junio y la empresa tendrá que justificar que tiene el personal adecuado. Nosotros no nos podemos meter en cómo gestionan las empresas. Lo que queremos es que las condiciones sean cada vez mejores”, remarcó el regidor.