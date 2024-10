Plan de rehabilitación y puesta en valor para el monasterio de Santa María de Monfero

El Parlamento de Galicia aprobó una Proposición No de Ley –propuesta por el diputado del BNG Xosé Manuel Golpe– para impulsar un plan de rehabilitacion y puesta en valor del monasterio de Santa María de Monfero, su inclusión en los itinerarios turísticos, así como para buscar vías para hacerse con la titularidad del conjunto patrimonial.

Xose Manuel Golpe I BNG



“É un dos monumentos máis impresionantes de Galiza, pola súas dimensións, pola fermosura do lugar no que se atopa, no corazón das Fragas do Eume, así como pola historia que o atravesa, que dun xeito ou doutro foi deixando a súa pegada no propio mosteiro”, declaró el diputado nacionalista, que denunció que la Xunta “non só non dedicou desde 2003 ningún esforzo á rehabilitación, senón que abandonou igualmente calquera obriga de divulgación e restauración”, añadió.



Por su parte, el diputado del PP Pablo Prieto recordó que la Xunta ya ha solicitado al Ministerio de Transportes una ayuda para sacar adelante un proyecto dotado de 2,5 millones de euros para la rehabilitación y conservación de este inmueble. En concreto, apuntó a que consiste en la consolidación y rehabilitación del monasterio para la dinamización de actividades turísticas, culturales y sociales.