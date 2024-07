La Diputación culmina los trabajos de mejora de la DP-4901 a su paso por Moeche

La diputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, visitó junto a la alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, y la responsable de Plans provinciais, Cristina García, las obras recientemente culminadas por el organismo para mejorar la seguridad vial en la DP-4901 en el municipio –concretamente, en el tramo que discurre de San Ramón a la carretera de As Somozas, entre los puntos kilométricos 1+000 y 1+780–.



Los trabajos contaron con una inversión de 217.341 euros y supusieron la ampliación de la vía hasta los seis metros –contaba con una plataforma de solo 4,2 metros– y la construcción de una senda de dos metros en el margen derecho, “que contribuirá a mellorar a seguridade peonil na zona”, indican desde la Diputación.



Además, la red de recogida de pluviales se resolvió por medio de una canalización en PVC de 315 milímetros de diámetro bajo la senda, con una red de sumideros. La intervención supuso, además, la canalización de la red de alumbrado público y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

Actuación en la DP-7603

Mientras, el Concello sadurniñense comunicó que la Diputación tiene previsto contratar este mismo año los trabajos de aglomerado del tramo que faltaba por reparar en la DP-7603.



Las obras comprenderán el tramo entre los puntos kilométricos 0+300 y 4+200 –desde la salida de A Agra de Arribas hasta A Pena, en Santa Mariña do Monte–. “Desta maneira quedará completada a renovación da estrada que enlaza o núcleo urbano de San Sadurniño con Valdoviño”, indican desde el Concello.



El alcalde, Secundino García, indica que solicitó al organismo provincial “presidido daquela por Diego Calvo” tanto la reparación de la vía como la construcción de sendas peatonales, pero que no fue hasta 2015, “xa co actual bipartito do PSOE-BNG, cando houbo compromisos reais coa mellora da seguridade da estrada, primeiro construíndo unha senda entre A Golpilleira e A Pena e despois aglomerando a maior parte do trazado que cruza Santa Mariña”, aseveró el regidor.