El blues y jazz de Balta Bordoy & The Bad Boys llega esta noche a O Barqueiro

Esta noche, a partir de las 23.00 horas, O Bar Queiro trae a su local una mezcla musical que abarca desde blues eléctrico al gospel, groove y jazz.



Se trata de la actuación de la agrupación Balta Bordoy & The Bad Boys, que presentará temas de su último disco “Rock my blues away”, grabado en directo en Barcelona.



Se trata de un álbum reconocido por la crítica internacional y que ha sido seleccionado por la revista estadounidense Blues Junction como uno de los diez mejores del año. Asimismo, ha recibido excelentes críticas en medios como el Blues Bast Magazine, de EEUU, Sooulbag Magazine, de Francia o La Hora del Blues, publicación nacional. De este trabajo se ha destacado su “capacidad para combinar blues, swing y jazz con una técnica impecable y gran pasión”.



La banda está encabezada por el guitarrista mallorquín @baltablues, que está especializado en blues y rhythm and blues, y es conocido por su trabajo como “sideman”, acompañando a grandes figuras como JHames Harman, Sax Gordon, Alex Schultz, Keith Dunn o Barrelhouese Chuck. Además, con más de treinta años de carrera a sus espaldas, ha absorbido la música de leyendas como T-Bone Walker, Johnny Guitar Watson, Otis Rush o B.B. King, entre otros.

Junto a él estarán músicos como @victordoors (voz y Hammond), @nilonius (saxo tenor), y @arnaujulia (batería).

La voz de Víctor Puertas completa la formación que está dispuesta a deleitar al público.



El concierto sustituye al de Lunamotos y desde la organización se indica que quien tenga ya compradas sus entradas puede solicitar el reembolso o emplearlas para este concierto.

El precio para disfrutar de esta actuación es de ocho euros en venta anticipada, y 10 en la taquilla.