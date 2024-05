Hijos de Rivera lanza B-Lemon, su primera cerveza con limón estilo Radler

Llega al mercado B-Lemon, una nueva cerveza con limón, que redefine el concepto de Radler, apostando por crear una receta con toques refrescantes, pero que no renuncia a su perfil cervecero y a la máxima calidad.



Se trata de una cerveza de color dorado con matices ambarinos, con una apariencia ligeramente turbia y una espuma densa y blanca con buena retención. Con sólo un 2,2% de contenido alcohólico y un 5,5% de zumo de limón, B-Lemon tiene ese plus de ligereza y frescor, que hace de ella una cerveza ideal para saborear justo ahora que suben las temperaturas.



B-Lemon se presenta como una cerveza elegante y fresca, sin elementos que alteren su sencillez única. Y precisamente esto hace que se diferencie de otros productos similares. Su receta emula el estilo Radler, pero con un toque distintivo: el destacado aporte de zumo de limón, sin perder la esencia de una buena cerveza. Así, esta cerveza llena de personalidad se convierte en una alternativa única dentro de la categoría Radler, ya que mantiene un perfecto equilibrio entre cerveza Lager y zumo de limón.



“B-Lemon tiene un carácter predominantemente cítrico, con sutiles notas de maltosas en su fondo. En boca destaca el limón y el dulzor justo, y mantiene cierto amargor, propio de nuestras cervezas. Es persistente y muy refrescante. No necesita nada más, es su simplicidad el rasgo que la distingue. El resultado es una armonía perfecta entre frescura y calidad cervecera”, afirma Adán Veiga, responsable del proyecto en Hijos de Rivera.



B-Lemon está disponible en formato lata de 33cl en los locales de alimentación, así como en barril en una selección de locales de hostelería y a través de la tienda online de Hijos de Rivera: https://bigcrafters.com/