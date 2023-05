O Café dos Segredos, una renovada cafetería ubicada en Fene

Luis López, más conocido como Luigi es el gerente de O Café dos Segredos, una renovada cafetería en la Avenida As Pías, 35, Fene. Al lado de la factoría de Navantia e inaugurado hace poco más de un mes, Café dos Segredos ya cuenta con fama en la zona por sus pinchos variados y abundantes, sus desayunos, bocadillos y tostas y sobre todo, por la denominada Tortilla de Arantxa (con o sin mojo). Desde las cinco de la mañana y durante todos los días, Café dos Segredos, se pone a funcionar.

La historia de Segredos

El local de la Avenida As Pías en Fene se le cruzó en el camino a Luigi, su gerente, por casualidad. “Yo era taxista en la zona de Fene y tuve un local hace unos años en Narón que se llamaba Segredos Cervexaría. Aunque el local estaba en Narón, el grueso de mi clientela era de Fene y sabía que en algún momento de mi vida abriría otra vez algo de hostelería”, reconoce Luigi.

La palabra Segredos y la imagen que lo identifica (una cancela antigua, emulando un secreto detrás de la puerta lo tengo) se mantuvieron en esencia en la nueva cafetería.

Luigi y Arantxa. I CEDIDA

Un desayuno completo y un servicio para Navantia

Café dos Segredos abre a las 5 de la mañana para ofrecer desayunos completos y, sobre todo, diferentes tostas. El gerente del local apunta lo que tienen de especial: “ahora mismo tenemos ocho tostas elaboradas cada una con un nombre de una parroquia de Fene, por ejemplo: Tosta Sillobre, Perlío, Magalofes, además de la Tosta Segredos, la tosta de la casa”.

No es lo único de lo que puede presumir este nuevo local. Su hamburguesa y bocadillos a la plancha triunfan. Estos últimos se los acercan a los empleados de Navantia, comenta Luigi, “estamos al lado de la factoría y haciendo servicio a domicilio de bocadillos a Navantia. Ellos no pueden salir y no tenían donde conseguir algo para la parada de media mañana”, reconoce.

Pinchos variados con cada consumición y la Tortilla de Arantxa

Café dos Segredos ofrece un pincho con cada consumición, abundantes y variados. Sin embargo, hay uno que siempre se mantiene y ya es conocido por los habituales: la Tortilla de Arantxa (con o sin mojo).

Luigi suele subir en redes el pincho diario, pero señala cuál es su punto fuerte: “el pincho fijo que tenemos es la tortilla de Arantxa, nuestro pincho estrella. Tenemos fijos también el viernes callos, el sábado tripas, el domingo manitas de cerdo rebozadas y a parte otro pincho aleatorio a mayores que en cocina se encargan de exprimirse el cerebro para ver qué sacar”.

El gerente de Café dos Segredos está sorprendido y agradecido a todos aquellos que se acercan a su local. “A mí me conoce mucha gente aquí en Fene porque he sido taxista en la zona pero me sorprendió la aceptación que tuvimos por los vecinos de la zona del Barrio de San Valentín, sobre todo por los del edificio donde estamos ubicados. Siempre me cuentan los clientes, nunca vieron este local con todos los vecinos del edificio dentro del local”, afirma Luigi emocionado.

Los pinchos de O Café dos Segredos. I CEDIDA

Próximamente, pizzas y servicio a domicilio

Las próximas incorporaciones a Café dos Segredos, a partir de junio, serán pizzas artesanas y un servicio a domicilio, que ahora mismo solo ofrecen a Navantia, aunque Luigi, el gerente, reconoce que tiene proyectos en mente: “espero abrir en un tiempo, a Taberna dos Segredos, pero eso será otro episodio más”.