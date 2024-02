Yolanda Díaz reconoce que los resultados son "malos" y no se logró el cambio en la Xunta

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reconocido que los resultados en las elecciones gallegas celebradas este domingo son "malos" y no se logró el cambio en la Xunta.

En un mensaje en gallego en la red social X, en el que no hace ninguna referencia al PP, ni a su candidato, Alfonso Rueda, ganador de los comicios, Díaz envía "todo el cariño" a la candidata de Sumar, Marta Lois, y para sus compañeros de Sumar, que no ha obtenido ningún escaño en el Parlamento de Galicia.



"Gracias a todas las personas que confiaron en nosotros. Seguiremos trabajando por un futuro mejor para Galicia", concluye.



Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha insistido en que los resultados en Galicia no han sido buenos: "Ni para nosotros ni para el cambio en Galicia".



"Marta Lois y las compañeras y compañeros de Sumar Galicia han levantado a pulso una campaña de la nada y con muy poco tiempo. Mis respetos y mi cariño a la gente que milita en las buenas y en las malas", ha proclamado.