La Xunta vuelve a prohibir desde mañana las quemas agrícolas y forestales

La Xunta de Galicia ha comunicado que desde mañana, martes -27 de mayo-, quedarán de nuevo prohibidas las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en la Comunidad Autónoma.



Por lo tanto, precisa la Consellería do Medio Rural en un comunicado, “esto implica que no se darán más permisos y que los ya concedidos no tendrán validez a partir de mañana”.



En todo caso, quedan excluidas de esta prohibición las quemas controladas que ejecuta el Servicio de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, dado que son debidamente planificadas y los efectivos que las llevan cabo disponen de los medios de extinción precisos.



Esta decisión ha sido tomada, precisa la Xunta, después de evaluar la evolución de la situación meteorológica y una vez analizados detalladamente los diferentes indicadores técnicos que inciden en el riesgo de fuego.



Al mismo tiempo, la Consellería do Medio Rural pide una vez más la colaboración de la ciudadanía “para que extreme las precauciones y denuncie cualquier actividad delictiva incendiaria de la que tenga conocimiento, dado que desde mañana y hasta nuevo aviso no está permitido el uso del fuego para ninguna actividad agrícola y forestal por parte de los particulares”.