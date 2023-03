La Xunta exige que el Gobierno justifique técnicamente las zonas para la eólica marina

La Xunta va a solicitar al Gobierno central que aclare y "justifique técnicamente" las zonas que ha elegido para el desarrollo de la eólica marina porque entiende que "no están plenamente" justificadas desde este punto de vista para garantizar que no afectan a la actividad pesquera y marisquera.



Por eso, el presidente gallego, Alfonso Rueda, considera que la Xunta debería tener una reunión "cuanto antes" con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para "resolver dudas y concretar inconcreciones" sobre estos Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) aprobados el martes.



Con este objetivo, el Gobierno gallego ha aprobado este jueves un informe en el que concluye que la eólica marina "bien planteada es muy beneficiosa para Galicia", pero es necesario "ser muy rigurosos" y escuchar a todo el mundo antes de su implantación.



Según ha explicado en su comparecencia tras el Consello de la Xunta, también hay cuestiones de "seguridad jurídica evidentes" en los POEM aprobados ya que tiene una vigencia hasta el año 2027 cuando hasta finales de esta década "en el mejor de los casos" no van a estar funcionando las instalaciones previstas.



Aparte del retraso en esta regulación que ya ha recriminado al Gobierno, Rueda ha criticado que se trata de una "delimitación general" de zonas en la que cree que falta "información detallada" sobre los caladeros que se puedan ver afectados, por lo que ha insistido en reclamar "concreciones" al respecto.



Aunque ha admitido que la Xunta sí participó en el proceso, porque presentó alegaciones hasta en tres ocasiones, ha añadido que no se recibió respuesta a estas aportaciones cuando "lo normal es que hubiese habido un diálogo constante" y, de esta manera, incluso las reacciones a los POEM hubiesen sido distintas.



"Las mandamos como quien manda las cosas a un cajetín de correos", ha apuntado sobre las alegaciones planteadas.



Otras de los reproches de la Xunta al Gobierno sobre esta planificación de la eólica marina es que no tuvo en cuenta las conclusiones del Observatorio gallego sobre esta energía, que precisamente se reúne este jueves con la participación del vicepresidente primero y conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde.



Además, Rueda ha asegurado no tiene "ninguna constancia" de si el Ejecutivo central "autoriza o no" la planta eólica marina experimental que la Xunta ha planteado en la puerto exterior de A Coruña, al contrario de lo que ha manifestado el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones.



"No tengo ninguna respuesta específica del Ministerio sobre si la podemos poner o no", ha lamentado Rueda, quien ha argumentado que solo hubo un "correo electrónico sin firma" en el que se decía que esta plataforma 'off shore' podría tener "algún problema", además de la reunión que tuvo con Ribera, en la que hablaron de la eólica marina.



Así que si el Gobierno considera que la Xunta tiene "constancia oficial" al respecto por esa conversación y un "papel sin firma" es que "no se está tomando el tema con seriedad", ha zanjado.