A Xunta e o Goberno dispútanse débeda da AP-9, cuxa prórroga de concesión estuda a UE

Unha débeda de 18 millóns de euros sobre a autoestrada AP-9 que o Goberno central e a Xunta dispútanse centrou este mércores o diálogo nunha comisión do Parlamento de Galicia acerca de quen debe pagar á concesionaria Audasa, debate que se ampliou á xestión da concesión, cuxa prórroga sen licitación pública estuda a Unión Europea (UE).



O director da Axencia de Infraestruturas da Xunta, Francisco Menéndez, que compareceu ante unha comisión parlamentaria a petición propia para informar da débeda, alegou que hai sentenzas favorables á Xunta e considerou que o Goberno central debería asumir ese pago a Audasa relativo á liberación dous tramos de peaxe, o de Vigo-O Morrazo e o de Barcala-A Coruña.



Menéndez considerou que o Goberno central debería “respectar o pactado”, cando estableceu en 2017 un decreto no que acordou asumir a totalidade de bonificacións en compensación por eses dous tramos que a Xunta acordou en 2006 liberar do pago aos usuarios e non reclamar agora tal débeda.

“Descortesía parlamentaria”



O deputado do PSdeG Carlos López considerou unha “descortesía parlamentaria moi grave” a postura do representante da Xunta de acudir a dar explicacións dunha débeda de 18 millóns de euros que se disputa co Goberno central, pero non dos “300 millóns de euros pagos polo rescate de catro autovías”.



López aludiu así á decisión en outubro pasado da Xunta de pagar 297 millóns de euros ás concesionarias de construír, explotar e manter as autovías do Salnés, Barbanza, Santiago-Brión e Ourense-Celanova, e espetou: “Non se lle ocurriu comparecer aquí e dar conta de todos os detalles”.

“Isto parece un sainete”, engadiu López, ao destacar, na súa opinión, que o problema provén da decisión no ano 2000 do entón presidente do Goberno central José María Aznar de prorrogar 25 anos a concesión da AP-9, que o 18 de agosto de 2023 debeu pasar ao ámbito público e que non poderá facelo ata 2048.

A oposición precisa que o pacto polo que se asumía ese pago dende Madrid foi un acordo entre dous líderes populares



Agregou que o pacto polo que o Goberno asumía o pago desas dúas peaxes foi establecido cando o PP gobernaba na Xunta con Alberto Núñez Feijóo e no Executivo central con Mariano Rajoy, pero o decreto establecido por este último foi “anulado” polos tribunais.



Tamén o deputado do BNG Paulo Ríos cuestionou a actitude de Menéndez e explicou que a decisión de Rajoy de decretar que o Goberno central “asumía” a totalidade das bonificacións foi unha “contraprestación” para sortear as reclamacións a favor da transferencia a Galicia desa infraestrutura.



Ríos indicou que Feijóo publicou unha nota o 1 de agosto de 2017 na que aseguraba que “pospón por lealdade” institucional as reclamacións porque “non é o momento de pulsos” con Rajoy.



O deputado do BNG insinuou que a postura de Menéndez parecía dirixida a unha estratexia para defenderse ante unha eventual decisión das autoridades europeas de considerar nula a concesión dunha prórroga polo Goberno de Aznar.