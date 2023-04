Vázquez Almuíña dejará el puerto de Vigo para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de Baiona

Jesúz Vázquez Almuíña ha confirmado que el próximo 20 de abril será su último día como presidente del Puerto de Vigo y que, a partir de entonces, centrará sus esfuerzos en la campaña electoral para optar a la Alcaldía de Baiona (Pontevedra) como candidato del PP.



Así lo ha avanzado en una rueda de prensa celebrada este viernes para presentar la memoria anual de 2022 de la Autoridad Portuaria, y ha señalado que, aunque posee un informe de la Abogacía del Estado que determina que podría quedarse al frente de la terminal hasta después de las elecciones, prefiere dejar antes el Puerto para dar por zanjado el debate jurídico que "algunas formaciones políticas" han planteado al respecto.



El todavía presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo ha explicado que ha decidido dar el paso de dejar su cargo ahora por tres motivos fundamentales: tras haber consolidado iniciativas que estaban en marcha, como el visor Nautilus, el carril bici de O Berbés, o el homenaje a las víctimas del Villa de Pitanxo; para "dedicar el mayor tiempo posible a preparar el proyecto futuro para Baiona"; y para "sacar del debate lo que algunas formaciones políticas parece que quieren utilizar".



Al respecto, ha esgrimido un informe de la Abogacía del Estado que avala su posible continuidad en el Puerto hasta después de las elecciones del 28 de mayo. "Pero es el momento dejarlo, para dedicarme a proyectos para Baiona, y no he querido perjudicar en ningún momento al Puerto, que está por encima de las personas, y tiene la suerte de tener un magnífico equipo directivo, y una comunidad portuaria muy madura", ha añadido.



Vázquez Almuíña ha reconocido que deja el Puerto con sensación "agridulce" porque es un proyecto "muy ilusionante", aunque ha proclamado también su ilusión por el reto de conseguir la Alcaldía de Baiona, donde ya fue regidor durante 11 años.



"Baiona tiene una situación muy mala y creo que puedo aportar (...), no me voy porque esté cansado del Puerto ni me voy con desgana, sino porque hay otro proyecto que me necesita más", ha matizado, y ha subrayado que se siente "muy orgulloso" por el "honor" de haber presidido la Autoridad Portuaria.



En esa línea, ha trasladado su agradecimiento a la Xunta de Galicia por haber confiado en él para dirigir la terminal, y al equipo de dirección y todos los profesionales vinculados con el Puerto por su dedicación y trabajo. También ha querido agradecer su colaboración a Puertos del Estado, especialmente a su actual presidente, Álvaro Rodríguez Dapena.



RETOS FUTUROS DEL PUERTO

Con respecto al futuro del Puerto, Vázquez Almuíña ha señalado que desconoce quién será su sucesor o sucesora (pese al convencimiento manifestado desde algunos partidos, de que la Xunta está "guardando el sitio" en la Autoridad Portuaria a la candidata a la Alcaldía de Vigo, Marta Fernández-Tapias), que será nombrado por Puertos del Estado a propuesta de la Consellería do Mar.



En todo caso, mientras tanto, la terminal viguesa quedará al cargo, en el día a día, de su actual directora, Beatriz Colunga y su equipo, y el Capitán Marítimo, como vicepresidente del Consejo de Administración del Puerto, dirigirá la próxima reunión de este órgano.



Asimismo, Vázquez Almuíña ha recalcado que el Puerto tiene retos de futuro pendientes, para cuya consecución ha abogado por la unidad de las instituciones en un "proyecto común". Entre esos retos ha destacado, como "prioridad", la conexión ferroviaria de la terminal de Bouzas con la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves (Plisan), a la que se opone el gobierno local vigués presidido por Abel Caballero.



Esa conexión, ha reiterado, es "irrenunciable" porque la mayor terminal del Puerto de Vigo no puede prescindir de ella, que es "una apuesta de futuro" y que también es decisiva en el desarrollo del Corredor Atlántico de Mercancías. "Si no llevamos mercancía desde la terminal, el Corredor va a nacer cojo, y no es un problema de dinero, porque hay fondos europeos suficientes", ha añadido.



Por otra parte, ha señalado otras tareas que debe mantener el próximo responsable del Puerto, como la defensa de la pesca y la reordenación de las terminales portuarias para lograr "más espacio". Tal y como ha recalcado, es necesario "aumentar las líneas de atraque" y lograr "mayor calado", ya que los buques son cada vez más grandes.



TRAYECTORIA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Jesús Vázquez Almuíña, Licenciado en Medicina y Cirugía, tiene su plaza como médico de atención primaria en el área sanitaria de Vigo, y ha ejercido diversos cargos de responsabilidad en el Sergas, además de ser diputado provincial y autonómico.



Entre 2004 y 2015 fue alcalde de Baiona (Pontevedra) y, desde 2015 hasta 2020, fue conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia. En noviembre de 2020 fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, en sustitución de Enrique López Veiga.



El pasado 10 de abril remitió a la Consellería de Mar el escrito en el que confirmaba su salida del Puerto y, una vez que se ratifique el cese, se activará de forma automática su reincorporación a su plaza como sanitario. Si se alza con la victoria electoral el próximo 28 de mayo y se convierte en alcalde de Baiona, volverá a la situación de comisión de servicios especiales.